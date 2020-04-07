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Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi

Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Kars'ta, karların yavaş yavaş erimesiyle doğa canlandı.

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Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde, nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla kardelenler de karlar arasından kendini göstermeye başladı. Köyde karla kaplı alanda açan kardelenler, görsel şölen oluşturdu. Bazı köylüler seyrine doyum olmayan bu güzelliği, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Karsta doğa kardelenlerle renklendi


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