Kars mutfağının yıldızları





1- Her zaman bir numara: Kars kazı



Mart-nisan gibi başlayan kaz yetiştirme süreci ilk kar yağdığında yapılan kesimle son buluyor. Önce tuzlu salamurada bekletilen kaz eti kara gömülüyor ve ardından tandırda pişiriliyor. Gürhan Kara, “Favorim, ‘Puşkin’ adlı restoranda yediğim bulgur pilavı üzerindeki fırın kaz oldu” diyor. Porsiyonu: 60 lira.









2- Karbonhidrat bombası: Hangel



Bir tür mantı diyebiliriz hangel için. Farkı hamur içinde et dolgusunun olmaması. Lazanya gibi kesilip haşlanmış hamur üzerine sarmısaklı yoğurt ve kavrulmuş soğan dökülerek servis ediliyor. Eray Kılıç, “Kars mantısı olarak da biliniyor, tam bir karbonhidrat bombası” diyor. Porsiyonu 15-20 lira arasında değişiyor.









3- Şehrin tescilli lezzeti: Kars kaşarı



Kars kaşarı 2015’ten bu yana coğrafi işaret belgesine sahip. Ebru Erke, “Kars Boğatepe Köyü sakinleri dönüşümlü olarak kendi

evlerinde kahvaltı hazırlıyorlar. En geleneksel yöntemlerle üretilmiş şahane peynirleri buradan satın alabilirsiniz” diyor. Kilogram fiyatı 30-45 lira arasında değişiyor.









4- Azeri mutfağından miras: Piti



Kökleri Azeri mutfak geleneğine dayanan Kars’ın en ilginç yemeklerinden. Metal maşrapa kupalarda servis edilen kuzu etli nohutlu bir tür yahni. Altına lavaş ekmek parçaları döşeniyor, üstüne kemik sulu yahni ekleniyor. ‘Hanımeli Restaurant’da yiyebilirsiniz. Porsiyonu: 40 lira.









5- Bildiğiniz helvaları unutun: Umaç helvası



Kars’ın akıllara ilk gelen tatlısı unla yapılan ‘Umaç Helvası’. Bu yöresel tatlı, unla birlikte yoğrulduktan sonra kızgın yağda kızartılıyor. Ardından şekerli suyla iyice karıştırılıp servise hazır hale geliyor. Deneyebileceğiniz mekanlardan biri ‘Sini Restaurant’, porsiyon fiyatı 10 lira.











6- Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Erişte pilavı



Ana malzemeler erişte, mercimek ve patates olan bu yemek, yörenin en beğenilen lezzetlerinden. Tencere dibine döşenen patatesler nar gibi kızarınca ters çevrilip servis yapılıyor. ‘Oklava Ev Yemekleri’nde deneyebilirsiniz, porsiyonu 10 lira.









7- Almadan dönmeyin: Kars çiçek balı



Kars, florası en zengin illerimizden. Arının, özünü alabileceği 2 binden fazla çiçek mevcut. Kars çiçek balının tadının, aromasının

güzelliği de buradan geliyor. Kilo fiyatları, petek, süzme ve balın çeşidine göre 35-100 lira arasında değişiyor.









8- Bu kete başka kete: Kete



Kars kahvaltılarının olmazsa olmazlarından biri kete. Günün her saati afiyetle yenen bir tür hamur işi. Kars Belediye Başkanı Ayhan

Bilgen “Seyahatinizden yöresel usullerle soba ve fırınlarda pişirilen keteyi tatmadan dönmeyin” diyor. ‘Han-ı Hanedan Restaurant’da

dilim fiyatı 5 lira.









9- En lezzetli hamur işi: Feselli



Sacın üzerinde pişen bu mayalı hamur işi Kars mutfağının klasiklerinden biri. Hamur açıldıktan sonra yağ sürülüp kare şeklinde içe doğru kapatılıyor. Yakılmış ocağın üzerine konulan ters sacın üzerinde çevrilerek pişiriliyor. Özellikle hamur işi meraklıları denemeli. ‘Şehri-i Kar Restaurant’da porsiyonu 4 lira.









10- Siparişi önceden veriliyor: Haşıl

Soğuklara karşı koruma kalkanı olarak bilinen bu yemek restoranlarda sipariş üzerine hazırlanıyor. Haşıl için bulgur pişirilerek

tereyağı ile tatlandırılıyor ve üzerine sarmısaklı yoğurt koyularak servis ediliyor. ‘Kars Sofrası’ na sipariş vermeniz mümkün. Porsiyonu: 20 lira.







