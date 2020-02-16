Kars mutfağının yıldızları
“Son dönemde Türkiye’de en popüler yolculuk hangisi?” sorusunun tek bir yanıtı var: Doğu Ekspresi ile Kars’a gitmek. Doğal olarak Kars lezzetleri de çok konuşulanlar arasında. Karslılar, seyahat ve yemek yazarları ile gazetecilerden oluşan jürimiz, şehrin öne çıkan 10 yemeğini sıraladı.
1- Her zaman bir numara: Kars kazı
Mart-nisan gibi başlayan kaz yetiştirme süreci ilk kar yağdığında yapılan kesimle son buluyor. Önce tuzlu salamurada bekletilen kaz eti kara gömülüyor ve ardından tandırda pişiriliyor. Gürhan Kara, “Favorim, ‘Puşkin’ adlı restoranda yediğim bulgur pilavı üzerindeki fırın kaz oldu” diyor. Porsiyonu: 60 lira.
2- Karbonhidrat bombası: Hangel
Bir tür mantı diyebiliriz hangel için. Farkı hamur içinde et dolgusunun olmaması. Lazanya gibi kesilip haşlanmış hamur üzerine sarmısaklı yoğurt ve kavrulmuş soğan dökülerek servis ediliyor. Eray Kılıç, “Kars mantısı olarak da biliniyor, tam bir karbonhidrat bombası” diyor. Porsiyonu 15-20 lira arasında değişiyor.
3- Şehrin tescilli lezzeti: Kars kaşarı
Kars kaşarı 2015’ten bu yana coğrafi işaret belgesine sahip. Ebru Erke, “Kars Boğatepe Köyü sakinleri dönüşümlü olarak kendi
evlerinde kahvaltı hazırlıyorlar. En geleneksel yöntemlerle üretilmiş şahane peynirleri buradan satın alabilirsiniz” diyor. Kilogram fiyatı 30-45 lira arasında değişiyor.
4- Azeri mutfağından miras: Piti
Kökleri Azeri mutfak geleneğine dayanan Kars’ın en ilginç yemeklerinden. Metal maşrapa kupalarda servis edilen kuzu etli nohutlu bir tür yahni. Altına lavaş ekmek parçaları döşeniyor, üstüne kemik sulu yahni ekleniyor. ‘Hanımeli Restaurant’da yiyebilirsiniz. Porsiyonu: 40 lira.
5- Bildiğiniz helvaları unutun: Umaç helvası
Kars’ın akıllara ilk gelen tatlısı unla yapılan ‘Umaç Helvası’. Bu yöresel tatlı, unla birlikte yoğrulduktan sonra kızgın yağda kızartılıyor. Ardından şekerli suyla iyice karıştırılıp servise hazır hale geliyor. Deneyebileceğiniz mekanlardan biri ‘Sini Restaurant’, porsiyon fiyatı 10 lira.
6- Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Erişte pilavı
Ana malzemeler erişte, mercimek ve patates olan bu yemek, yörenin en beğenilen lezzetlerinden. Tencere dibine döşenen patatesler nar gibi kızarınca ters çevrilip servis yapılıyor. ‘Oklava Ev Yemekleri’nde deneyebilirsiniz, porsiyonu 10 lira.
7- Almadan dönmeyin: Kars çiçek balı
Kars, florası en zengin illerimizden. Arının, özünü alabileceği 2 binden fazla çiçek mevcut. Kars çiçek balının tadının, aromasının
güzelliği de buradan geliyor. Kilo fiyatları, petek, süzme ve balın çeşidine göre 35-100 lira arasında değişiyor.
8- Bu kete başka kete: Kete
Kars kahvaltılarının olmazsa olmazlarından biri kete. Günün her saati afiyetle yenen bir tür hamur işi. Kars Belediye Başkanı Ayhan
Bilgen “Seyahatinizden yöresel usullerle soba ve fırınlarda pişirilen keteyi tatmadan dönmeyin” diyor. ‘Han-ı Hanedan Restaurant’da
dilim fiyatı 5 lira.
9- En lezzetli hamur işi: Feselli
Sacın üzerinde pişen bu mayalı hamur işi Kars mutfağının klasiklerinden biri. Hamur açıldıktan sonra yağ sürülüp kare şeklinde içe doğru kapatılıyor. Yakılmış ocağın üzerine konulan ters sacın üzerinde çevrilerek pişiriliyor. Özellikle hamur işi meraklıları denemeli. ‘Şehri-i Kar Restaurant’da porsiyonu 4 lira.
10- Siparişi önceden veriliyor: Haşıl
Soğuklara karşı koruma kalkanı olarak bilinen bu yemek restoranlarda sipariş üzerine hazırlanıyor. Haşıl için bulgur pişirilerek
tereyağı ile tatlandırılıyor ve üzerine sarmısaklı yoğurt koyularak servis ediliyor. ‘Kars Sofrası’ na sipariş vermeniz mümkün. Porsiyonu: 20 lira.
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