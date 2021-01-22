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Karla kaplı Sagalassos'un havadan görüntüsü hayran bıraktı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Karla kaplı Sagalassos'un havadan görüntüsü hayran bıraktı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nin karla kaplı halinin, dron ile çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntüler, hayran bıraktı.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti, Antoninler Çeşmesi, agoraları, Roma hamamları, Macellum yapısı, Heroon yapısı, kütüphanesi ve yaklaşık 9 bin kişilik tiyatrosuyla göz kamaştırıyor.

Karla kaplı Sagalassosun havadan görüntüsü hayran bıraktı


Burdur Valisi Ali Arslantaş, Sagalassos'un karla kaplı fotoğraflarını, birkaç gün önce sosyal medya hesabından "Sagalassos 5 bin yıldır olduğu gibi mevsimi gelince yine karla koyun koyuna" mesajıyla paylaştı. Vali Arslantaş, bu kez de antik kentin kar altındaki halini havadan gösteren görüntüleri "Sagalassos aklımızda, gönlümüz orada kaldı" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Sagalassos Antik Kenti'nin seyrine doyumsuz manzarası, hayran bıraktı.

Karla kaplı Sagalassosun havadan görüntüsü hayran bıraktı


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