Kardak Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kardak Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kardak adası Ege Denizinde yer alır. Yüz ölçümü 0,4 kilometrekare olmakla birlikte adanın sahibi olduğunu savunan ülkeler Türkiye ve Yunanistan’dır. Bu durum tarihte “Kardak Krizi”ne neden olmuş, 1996 yılında iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir.

Kardak Adası Nerede?

Kardak adası Kalolimni olarak bilinen kayalığın ortalama 5 kilometre kadar doğrusunda, Ege Denizi’nde, Muğla’ya 7 kilometrelik batı mesafesinde yer alan bir adadır. Adanın 2. Dünya Savaşı’ndan 1996 yılına kadar Türkiye ve Yunanistan arasında çatışmalı krizlere neden olduğu bilinir.

Kardak Adası Tarihi

Adanın tarihine bakıldığında 2.Dünya Savaşı zamanında Türk-İtalyan sözleşmesine göre çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre çekilen hatla birlikte güneyde egemenlik sağlanırken kuzeyde herhangi bir tartışma olmadan birleştirmeye gidilmiştir. Bu düzenlemeler kardak kayalıklarını da kapsarken 1932 yılında hazırlanmış metin İtalya’nın adaların hakimi olduğunu göstermektedir. Adalar daha sonra Yunanistan’a verilmiştir. Fakat metnin kesin olarak yürürlüğe girip girmediği bir tartışma konusudur. Türkiye konuyla ilgili olarak adaların asla devredilmediğini dile getirmiştir ve metnin herhangi bir resmi dayanağının olmadığını öne sürmüştür.

Kardak Krizi Nedir?

1923 yılına gelindiğinde Lozan Antlaşması ile birlikte İtalya bağlı adacıklar ifadesini kullanarak Kardak adaları almaya çalışmıştır. 2. Dünya Savaşı itibariyle Paris Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmaya bağlı olarak adalar Yunanistan hakimiyetine girmiştir. Türkiye’nin konuyla ilgili savunduğu görüşe göre Kardak adaları bitişik adacıklar veya bağlı adacıklar olarak nitelendirilmemelidir. Bu nedenle Yunanistan’ın hakimiyetinde olmamalıdır.

1996 yılının Ocak ayında Türkiye-Yunanistan arasındaki iplerin tamamen gerilmesine neden olan olay gerçekleşmiştir. Bir Türk gemisinin karaya oturması nedeniyle ülkeler arasında çıkan tartışma tarihe Kardak krizi olarak yazılmıştır. O dönemin Cumhurbaşkanı Tansu Çiller, sualtı savunma ve taarruz komandolarını harekete geçirmiş ve Türk bayrağını ilgili adanın kayalıklarına dikmiştir.

Bu olay üzerine her iki ülkeden de deniz kuvvetleri adanın çevresine koşullanmıştır. Türklere ait savunma ve taarruz komandoları Kardak’ın doğusunu, Yunan donanması ise Kardak’ın batısını kuşatmıştır. Daha sonra Türkler, bir gece operasyonu ile bayraklarını Kardak’ın batısına da dikmiştir. Araya Amerikan Başkanı Bill Clinton, Nato sekreteri Javier Solano ve Richard Holbrooke girmiş, 3 Yunan subayının öldüğü düşen helikopter atağı ile kriz sona erdirilmiştir. Günümüz kayıtlarında Kardak Krizi'nin ardından gerçekleşen herhangi bir veri bulunmamakta.

Kardak Adası Gezilecek Yerler

Kardak adası insanların yaşamadığı, ıssız bir adadır. Bu nedenle adaya giriş imkanı olmadığı için gezilecek yerlerinden söz etmek mümkün değildir.

Kardak Adasına Nasıl Gidilir?

Kardak adasına gidiş için herhangi bir ulaşım kaynağı bulunmuyor. Ancak Ege Adaları’na feribotla ulaşım mümkündür.

Kardak Adası Konaklama

Kardak adası konaklama için müsait bir ada değil. Tarihte yaşanan kriz ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle adanın içerisinde herhangi bir otel yer almıyor. Ege Adaları’na ziyaret etmek isteyen kişiler dilerse Kardak adası manzaraları otellerden birinde kalabilmekte. Özellikle Gümüşlük çevresindeki otellerde Kardak adası’nı görebilmektesiniz. Aynı zamanda butik hotel, termal resort hotel gibi konaklama seçenekleri de bulunuyor. Kardak adasına ulaşım imkanı olmadığı için konaklamayı ancak Muğla çevresinde yapabilmektesiniz.