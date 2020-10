Karadeniz’in Şirince’si, UNESCO'ya aday

Giresun'da 19'üncü yüzyılda fındık ticareti yapan gemilerle Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerin de kullanılmasıyla yapılan tarihi evlerde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca (DOKA) desteklenen 'Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi' ile restorasyon yürütülüyor. Proje kapsamında şu ana kadar 40 ev de restore edildi. Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan ve Gümüşhane'deki zengin madencilerin gelmesiyle kurulan Zeytinlik Semti'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için süreç başlatıldı.









Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç.Dr. Gazanfer İltar, Gümüşhane’den gelen zengin madencilerin Zeytinlik'e yerleştikten sonra armatörlük ve fındık tüccarlığı yaparak büyük bir varlığa sahip olmalarıyla bu semtin kurulduğunu söyledi. İltar, "Zeytinlik'teki hiçbir ev birbirinin manzarasını, hava sirkülasyonunu kesmeyecek şekilde, Giresun Kalesi eteklerinden aşağıya doğru bir sıra ev, bir sıra bahçe şeklinde dizilmiş. Her evin geniş bir bahçesi içinde fırını, ocağı, kuyusu, çamaşırlığı ve müştemilatı var" diye konuştu.



'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DOKU'



İltar, Zeytinlik Semti'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydı için yapılan başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dedi:



"Semtin bu özgün dokusu Anadolu sivil mimarlığında eşi benzeri olmayan bir dokudur. Çok güzel bir sosyal yaşantıya hizmet edecek şekilde bir dizayn vardır. Bu haliyle buradaki evler bir ev tasarımı değil, semt tasarımıdır. Burada 19'uncu yüzyıldaki modern bir semt tasarımı görüyorsunuz, bu haliyle minik bir semttir. Bu nedenle bu özellikleri belirtir bütün doneleri, verileri topladık. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kabul edilmesi için başvurumuzu yaptık. UNESCO’dan bir takım eksik belgelerimizin gönderilmesi için tekrar yazı gönderildi. Şu anda evraklarımızı toparlama aşamasındayız, 2021 yılında bu listeye girebileceğimize inanıyorum."









'ŞİRİNCE GİBİ BİR DESTİNASYON ORTAYA ÇIKACAK'



Zeytinlik Semti'nin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kaydının yapılmasıyla yeni bir turizm destinasyonun ortaya çıkacağını anlatan İltar, "Restarasyon çalışmalarının tamamlanmasının ve UNESCO kaydının yapılmasıyla birlikte Şirince gibi yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak. Dolayısıyla her tür operatörü her turizm firması burada mutlaka bir mola verecek. Semtin bir ucundan girip diğer ucundan çıkana kadar bir yarım gün harcanacağı için bu da Giresun’da turistin bir gece konaklaması anlamına geliyor. Giresun Kalesi, Giresun Adası ve Zeytinlik Semti örtüsünde merkez konumundaki Zeytinlik, Giresun'da konaklayacak olan turist sayısını her geçen gün artıracağı için ekonomik girdi olarak, hem kent yaşayanları hem semt sakinleri için büyük faydaları ve katkıları olacağını göreceğiz" dedi.