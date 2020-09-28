Karadeniz'de sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar

Çam ağaçlarıyla çevrili : ABANT GÖLÜ / BOLU



Çam ağaçlarıyla çevrili gölün kenarında yürüyüş yapan çift manzaraları, ağır ağır gelip geçen faytonlarla farklı kompozisyonlar çalışabilirsiniz. Gölün kıyısındaki oteller de konaklamadan ve kır kahvaltısı yapmadan dönmeyin. İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlığı da cabası.

Kızıla doğru: MACAHEL / ARTVİN



Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi pek bilinmediği için saklı bir cenneti andırıyor. Şimdiden profesyonel ve amatör fotoğrafçılar bölgeye akın etmeye başladı. Vadideki 18 köyün altısı Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Gölleri, şelaleleri, büyüleyici ormanları, geleneksel yemekleri ve güzel insanları ile bambaşka bir yer. Dünya üzerinde el değmeden kalmış ender cennetlerden. Sonbaharda yeşil kızıla karışırken tutun aşkınızın elinden vurun kendinizi Macahel’in yaylalarına...



Büyülü orman: YENİCE ORMANLARI / KASTAMONU



Ormanda yürüyüşe çıktığınızda yaban hayat ve zengin bitki örtüsü sizi karşılıyor. Güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise mis gibi kokan sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu.









Göllere yansıyanlar: YEDİGÖLLER / BOLU



Yedi farklı hikâyesi olan yedi gölün ağaçlar ve dökülen yapraklarla doğanın dönüşümüne ait manzaraları görüp fotoğraflayın. Sonbaharın renklerinin berrak göllere yansımalarını çekmek için ideal. Düğün fotoğrafı çekmek için de sonbaharda buraya onlarca çift geliyor.









Doğa harikası: KARAGÖL / ARTVİN



Sararan, dökülen yapraklar, çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili göl, çöken sis ve Karagöl’ün üzerine yansıyan bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için sayısız kareler çekeceksiniz. Eğer çadırınızı yanınızda getirirseniz bu manzaraya karşı konaklayarak bütün yılın stresinden arınabilirsiniz.













