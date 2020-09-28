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Karadeniz'de sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 28.09.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

Karadeniz'de sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar

Türkiye’de en güzel sonbahar fotoğrafı çekilecek bölge Karadeniz… Şelale, göl, orman, tarih yapılar, dereler ve köylerle Karadeniz yılın bu zamanı bambaşka bir çehreye bürünüyor. Peki bölgenin kartpostallık adresleri nereler? İşte en güzel 5 adres…

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Çam ağaçlarıyla çevrili : ABANT GÖLÜ / BOLU

Çam ağaçlarıyla çevrili gölün kenarında yürüyüş yapan çift manzaraları, ağır ağır gelip geçen faytonlarla farklı kompozisyonlar çalışabilirsiniz. Gölün kıyısındaki oteller de konaklamadan ve kır kahvaltısı yapmadan dönmeyin. İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlığı da cabası.

Kızıla doğru: MACAHEL / ARTVİN

Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi pek bilinmediği için saklı bir cenneti andırıyor. Şimdiden profesyonel ve amatör fotoğrafçılar bölgeye akın etmeye başladı. Vadideki 18 köyün altısı Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Gölleri, şelaleleri, büyüleyici ormanları, geleneksel yemekleri ve güzel insanları ile bambaşka bir yer. Dünya üzerinde el değmeden kalmış ender cennetlerden. Sonbaharda yeşil kızıla karışırken tutun aşkınızın elinden vurun kendinizi Macahel’in yaylalarına...
 
Büyülü orman: YENİCE ORMANLARI / KASTAMONU

Ormanda yürüyüşe çıktığınızda yaban hayat ve zengin bitki örtüsü sizi karşılıyor. Güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise mis gibi kokan sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu.

Karadenizde sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar


Göllere yansıyanlar: YEDİGÖLLER / BOLU

Yedi farklı hikâyesi olan yedi gölün ağaçlar ve dökülen yapraklarla doğanın dönüşümüne ait manzaraları görüp fotoğraflayın. Sonbaharın renklerinin berrak göllere yansımalarını çekmek için ideal. Düğün fotoğrafı çekmek için de sonbaharda buraya onlarca çift geliyor.

Karadenizde sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar


Doğa harikası: KARAGÖL / ARTVİN

Sararan, dökülen yapraklar, çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili göl, çöken sis ve Karagöl’ün üzerine yansıyan bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için sayısız kareler çekeceksiniz. Eğer çadırınızı yanınızda getirirseniz bu manzaraya karşı konaklayarak bütün yılın stresinden arınabilirsiniz.

Karadenizde sonbahar fotoğrafı çekilecek en güzel rotalar


 
 
 
 

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