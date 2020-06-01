Karadeniz yaylalarını, ormangülü süsledi

Her yıl mayıs ve haziran aylarında Karadeniz’in yüksek kesimlerinde açan ormangülü (komar) ve sifin çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Mor ve pembe ormangülleri ile sarı sifin çiçeklerinin oluşturduğu görüntüler, seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Karadeniz Bölgesi'nde 'deli bal' diye tabir edilen kaliteli balın ana kaynağı olan ormangülü, hem arıcıların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Trabzon'un Sisdağı Yaylası’nda açan çiçekler, doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor.







GÖRSEL ŞÖLEN 15 GÜN SÜRÜYOR



Türkiye'de en çok Karadeniz'de yetişen ve bol su seven ormangülü, mor, pembe, sarı ve beyaz renklerde açıyor. Mor ve pembe ağırlıktaki ormangülleri, rakım yükseldikçe beyaza dönüşüyor. Arıların da çok sevdiği ormangülü, meşhur Karadeniz balına da eşsiz aromasını veriyor. Ormangülünden elde edilen bal, normal ballardan farklıyken, tadı acı, rengi ise kahverengi oluyor.







Orman altı örtüsü de olan ormangülü, dik yamaçların yeşil örtüsünü oluşturuyor. Yapraklarını kış aylarında dökmeyen ormangülünün, sert ve odunsu gövdesi yakacak olarak kullanılıyor. Ormangülü ve sifin çiçekleri, doğada yaklaşık 15 gün kalıyor.









