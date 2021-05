Kapısı yeşile açılan üç Toroslar köyü

DOĞDUĞU YERİ UNUTMAYANLAR

ORMANA KÖYÜ, AKSEKİ







Toroslar’da saklı bir cennet Ormana. ‘Doğdukları yeri unutamayanların köyü’ olarak biliniyor. Ormana denince ilk akla gelen ‘düğmeli evler’. Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanan bir mimari tarzın nadide örnekleri. Ormana, Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölünün olduğu Altınbeşik Mağarası’na da ev sahipliği yapıyor. İki katlı ve 50 kilometre. Gezi botlarıyla çıkacağınız keşifte beyaz travertenlerine hayran kalacaksınız. Bölgenin hayran kaldığım bir başka yeri de Eynif Ovası. 90 bin dönümlük ova, tarih boyunca kervansaraylara ev sahipliği yapmış. Eynif Ovası’nda özgürce dolaşan vahşi yılkı atlarının da fotoğraflarını çekin...

NEREDE KALINIR?

Ormana Köyü’nün düğmeli evlerinde konaklama deneyimini yaşayabilirsiniz. Ormana Active, düğmeli evleri restore etmiş bir butik otel. Doğallığı korunmuş sedir ağacının kokusunu duyarak uyuyorsunuz.

İSTER AT BİNİN, İSTER YÜRÜYÜŞ YAPIN

BEZİRGAN, KALKAN







Kalkan’ın turkuvaz koylarından biraz yukarı çıktığınızda harika köyler keşfedeceksiniz. Bezirgan Köyü bunların en güzellerinden. Hatta İngiliz The Times gazetesi tarafından Türkiye’de gidilmesi gereken gizli kalmış yerlerden biri olarak gösterildi. Denizden 850 metre yükseklikte, Akdeniz’in sıcak ve neminden kaçabileceğiniz harika bir noktada. Yörük ve Türkmen kültürünün izlerini süreceğiniz köyde taş evler arasında gezinebilirsiniz. Köyde dikkat çekici tahıl ambarları göreceksiniz. Üçgen ahşap yapılarıyla yan yana dizili tarihi tahıl ambarları hâlâ kullanılıyor. Lahitleri andıran ambarlar, Likya mimarisinin de bir yansıması. Köyde ayrıca at ve trekking turlarına da katılabilirsiniz. Yöresel otlardan yapılan gözleme, süzme yoğurt, keçi peyniri yemeden dönmeyin.

NEREDE KALINIR?

Köy, Kalkan’a sadece 12 kilometre uzaklıkta. Köy yolu üzerinde ve köyde çevrenin coğrafyasına uygun tasarlanmış kiralık villalar var. tatilvillasi.com.tr’den bütçenize uygun seçenek bakabilirsiniz.

TARİHİN İÇİNDEN AKDENİZ

ÇUKURBAĞ KÖYÜ, KAŞ







Kaş’ın muhteşem koylarına ve deniz-güneş-kum üçlüsüne alternatif, el değmemiş doğasıyla harika bir köy. Likya döneminin önemli bir yerleşim yeri ve bağcılık merkeziymiş. Endemik çiçek türlerinin çevrelediği köyün mis gibi temiz havasını içinize çekerek doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bir gününüzü mutlaka Likya Yolu Çukurbağ-Kaş parkuruna ayırın. Yol kenarlarında göreceğiniz mis kokulu kekiklerden toplamayı unutmayın. Bu yolun en can alıcı noktası Girdavlı Tepe. Limandan Kaş’ı çevreleyen kayalık tepelere bakınca yüzüstü uyuyan bir devi andıran silüeti görünüyor. İşte o dev, burası. Antiphellos Antik Kenti ve Meis Adası’nın da görüldüğü muhteşem manzara ayaklarınıza seriliyor... Köyde bir de at çiftliği var. Çukurbağ’ı at gezintisiyle de keşfedebilirsiniz.

NEREDE KALINIR?

Köyde merkezden çok uzaklaşmadan konaklayabileceğiniz harika bir dağ evi var: 3 Oda Kaş. Otel, iki dağ evi, üç eski köy evi ve üç tane de bungalovdan oluşuyor.