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Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:53,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan'a kadar ertelendi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.

 

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