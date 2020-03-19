DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 08:53,
Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.
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