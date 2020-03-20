Kaderine terk edilen 500 yıllık Helvacılar Camii

Kitabesi olmadığından, yapım yılı tam olarak bilinmese de 14. yüzyıl sonu ya da 15. yüzyıl başında inşa edildiği tahmin edilen Helvacılar Cami, Kuşçular köyünün terk edilmiş kesiminde yer alıyor. Kübik gövde üzerine oturan bir kubbe ile örtülü yapıyı tarihlemeye yardımcı olabilecek tek unsur bezemeleri. Harim kuzey duvarındaki açıklıkların kemer köşeliklerinde, minare kürsüsü üzerindeki sağır sivri kemerli yüzeysel nişler içinde ve batı cephesindeki pencere alınlık kemerlerini izleyen tuğla kemerler üzerinde görülen bu bezemelerin benzerlerinin, XV. Yüzyıl yapılarında sıkça kullanıldığı biliniyor.







Yapı kare planlı kübik bir gövdeye sahip. Kuzeyinde üç birimli bir son cemaat yeri, doğu duvarının kuzey ucuna bitişik bir minaresi bulunuyor. Son cemaat yerinin doğu ve batı kenarları sonradan moloz taşlarla örülmü birer duvarla kapatılmış. Harimin üzeri ise, yarım küre şekilli bir kubbe ile örtülü. Kubbeyi örten kiremitler ne yazık ki bugün tamamen dökülmüş durumda. Kubbenin altı kısmen yalancı bir kasnak içine alınmış. Harabe halindeki bu önemli tarihi yapının restore edilmesi için köylüler girişimlerini sürdürüyor.







