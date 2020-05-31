Kaçkar Dağları nerede? Kaçkar Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Kaçkar Dağı özellikleri hakkında bilgi

Kaçkar Dağları görülmesi gereken pek çok farklı kısmıyla her sene yoğun oranda ilgi görmektedir. Bölgenin en yüksek kısmı üzerinden muhteşem bir manzara sunan Kaçkar Dağları, hakkında bilgi öğrenilmek isteyen dağlardan biridir. Bu dağ hakkında detaylı bilgileri alabilir ve farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Hangi bölgede olduğu ve yüksekliği ile beraber diğer özellikleri noktasında detayları sizlerle.

Kaçkar Dağları Nerede?

Kaçkar dağları Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve bölgenin en önemli dallarından biridir. Daha çok Doğu Karadeniz kesimi boyunca uzanan bir sıra dağ olduğunu söylemek mümkündür. Gürcistan'a yakın bölgeye kadar uzanan Kaçkar Dağları, bu bölgede en yüksek noktaya ulaşmaktadır. Gür ve sık ormanlık alanları ile beraber çoğu kısmının dik bulunması yoğun yağış almasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle şehir stresinden kurtulmak ve gür ormanlarla kaplı bol oksijen içerisinde güzel bir tatil için, Kaçkar Dağları özel bir olanak tanımaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en muhteşem alanlarından birini sunmaktadır. Özellikle Kaçkarlar Dağı Milli Parkı üzerinden görülmesi gereken pek çok farklı yeri ziyaret edebilirsiniz. Bulutlarla örülü muhteşem tepeleri çıplak gözle şahitlik edilmeye değer bir alan sunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gürcistan'a kadar uzanan Kaçkar Dağları, farklı noktalarında belli başlı değişik yükseklikler sunmaktadır.

Kaçkar Dağı Yüksekliği (Rakım) Kaç Metre?

Bölgeyi ziyaret eden ya da etmeyen pek çok insan Kaçkar Dağı'nın yüksekliğini merak etmektedir. Bu durum dağların farklı noktalardaki yüksekliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin Doğu kesimlerinde 3000 metreye kadar uzanan yüksekliğe ulaştığını dile getirmek mümkün. Bu durum batı kısımlarında ise yükseklik olarak 2000 metreyi buluyor. Aynı zamanda Gürcistan sınırına yakın olan yerler en yüksek kısımlardır. Bu bölgede daha yüksekliği 4000 metreye kadar ulaşabiliyor.

Özellikle yüksekliği ile beraber bölgenin elverişli sayesinde fındık, tütün, zeytin ve çay yetiştiriciliği önemli oranda artmış durumda. Çoğu bölgenin yüksekliği ile beraber çok fazla dik olması yoğun yağış almasına olanak vermekte ve böylece gür ormanlarla kaplanmasına fırsat tanımaktadır. Diğer yandan Kaçkar Dağları'nın yarık bölümlerinden Kızılırmak nehri Karadeniz'e dökülmektedir.

Kaçkar Dağı Efsanesi

Kaçkar Dağları gür ormanları ve bulutlu tepeleri ile beraber, muhteşem doğallığını 1994 yılından bu yana ziyaretçilere sunuyor. Bu tarihte açılan Kaçkar Dağları Milli Parkı sayesinde, pek çok insan her sene ziyaret gerçekleştirmektedir. Bu milli parkın bir kısmı Rize’de iken diğer kısmı ise Artvin bölgesinde yer almaktadır.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinden başlayarak zirvesine kadar gerçekleştirilecek seyahat ile beraber; doğa fotoğrafları çekebilir, kaya tırmanışı ile beraber rafting, kayak ve kamp gibi olanaklarından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda farklı jeoformolojik ve jeolojik yapısını da inceleme şansı yakalamanız mümkün. Diğer yandan geleneksel yaylacılığın yanı sıra yabani hayat ile bitki zenginliğinin göz kamaştırdığı söylenebilir.

Özellikle orman güllerinin 3000 metreye ulaştığı tek bölge olarak Kaçkar Dağları gelmektedir. Ayrıca ziyaret edilerek görülmesi gereken belli başlı bazı bölgeleri bulunur.

- Pokut Yaylası

- Tatos gölleri

- Yukarı kavrun Yaylası

- Marbudam Yaylası

- Dilberdüzü

- Galerdüzü

- Büyük deniz Gölü

- Zil Kale

Bu gibi daha pek çok farklı noktayı ziyaret edebilir ve Kaçkar Dağları'nın muhteşem güzelliğine şahitlik edebilirsiniz. Artvin ile Rize üzerinden Milli Park aracılığıyla ziyaret etmek mümkün.