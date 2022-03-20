Çukurova’da portakal çiçekleri açıyor!

Şehrin simgesi

Taş Köprü

Adana’nın simgesi olan yapı, halen kullanılabilen, dünyanın en eski taş köprüsü. Saffet Emre Tonguç “Şehre can veren Seyhan Nehri’nin iki yakasını bağlayan Taş Köprü’yü listenizin başına alın. İmparator Hadrian tarafından yaptırılan köprü 310 metre uzunluğunda. İlk yapıldığında 21 kemeri varmış; bugünse 14’ü ayakta. Çünkü 7’si nehrin ıslah çalışmalarının kurbanı olmuş” diyor.



Hikayesini dinleyin

Büyük Saat Kulesi

Tamamı kesme taşlarla inşa edilmiş Büyük Saat Kulesi şehrin en güzel yapılarından. 32 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin de en yüksek saat kulesi. Dört tarafında da saat var. Yapıldığı dönemde her saat başı çalarmış ve güçlü çan sesi şehrin her yerinden duyulurmuş. Kuledeki saate ulaşmak isterseniz 110 basamak çıkmanız gerek.

Mimarisinde Roma esintileri var

Ulu Camii

Yapımı 28 yıl süren ve 1541’de ibadete açılan Ulu Cami’de Selçuklu, Osmanlı, Memluk ve Roma mimari özellikleri bir arada. Muhteşem oymalar, İznik çinileri ve vitraylı pencereler dikkat çekiyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarına...

Kapıkaya Kanyonu

Karaisalı ilçesi sınırlarındaki Kapıkaya Kanyonu, doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının mutlaka görmesi gereken doğal bir güzellik. İlker Uçak “7 bin 250 metre yürüyüş güzergâhı var” diyor.



Tarihini sorun, öğrenin

Bebekli Kilise

19’uncu yüzyıl sonlarında yapılan Aziz Paul Kilisesi’nin tepesinde devasa bir Meryem Ana heykeli var. Halk zamanla buraya Bebekli Kilise adını takmış. Katolik kilisesi ama Protestanlar da ibadet için kullanıyor.



Nostaljik atmosfer

Kazancılar Çarşısı

Saat Kulesi’ne yakın Kazancılar Çarşısı, 500 yıllık bir geçmişe sahip. Geleneksel el sanatlarını yaşatan Bakırcılar Çarşısı’nda tatlıcılar, helva-şekerleme üretim ve satış yerleriyle kebapçılar da var.



Toroslar’ın kalbinde

Varda Köprüsü

Halk arasında ‘Koca Köprü’ olarak anılıyor. 1912’de Almanlar tarafından Berlin, Bağdat ve Hicaz demiryolunun bir parçası olarak, tarihi İpek Yolu için inşa edilmiş. Uzunluğu 200, yüksekliği 99 metre.



Ödüllü bir müze

Arkeooji Müzesi

Türkiye’nin en eski 10 müzesinden biri. 1924’te kuruldu. 2019’da En Başarılı Müze ve Ören Yeri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Müzede arkeolojik eserlerin sergilendiği 8 salon, dükkân ve kafe var.



UNESCO listesinde

Anavarza Antik Kenti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki antik kentin tarihi 2 bin 100 yıl öncesine dayanıyor. Roma döneminden kalan ve Türkiye’nin en büyük anıtsal şehir kapıları arasında olan Zafer Takı oldukça etkileyici.



Etkileyici manzara ve tarih…

Yılan Kalesi

Ceyhan Ovası’na hâkim konumdaki Yılan Kalesi’nin 12’nci yüzyılda yenilendiği düşünülüyor. ‘Şahmeran’ efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı, Evliya Çelebi, Şahmeran Kalesi demiş.