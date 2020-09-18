İztuzu Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? İztuzu Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Muğla iline bağlı olan Dalyan İlçesi’nde bulunan İztuzu Plajı Yaklaşık 4 buçuk uzunlukta bir Akdeniz Plajı’dır. Oldukça uzun ve geniş olan İztuzu Plajı yaz ayları boyunca birçok turisti ağırlar. Bölge Caretta carettaların yumurta bıraktığı yer olan bir proje olduğu için de Kaplumbağa Plajı olarak da adlandırılmaktadır. İztuzu Plajı doğa ile iç içe bir tatil seçeneği ve içinde dünyanın en güzel manzaralarından biri olarak karşımıza çıkar.

İztuzu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Muğla'nın Dalyan Beldesi’ne bağlı olarak bulunan İztuzu Plajı oldukça faklı olan bir plajdır. Plaja karadan ve deniz üzerinden ulaşım yapılmaktadır. Plaja giden tekne dolmuşlar ve minibüsler bulunur. Sabah saat 09.30’dan itibaren tekne dolmuşlar hizmet verir. Araçlarda doldukça hareket eden tekne dolmuşlar Dalyan merkezden İztuzu Plajı’na hareket eder. Plajdan geri dönüş ise saat 18.00’a kadar sürmektedir. İztuzu Plajı’na minibüsle de gidilmektedir. Dalyan PTT'nin yanından kalkan minibüslere binilerek 20 dakika sonra İztuzu Plajı’na ulaşmak mümkündür.

İztuzu Plajı Özellikleri

İztuzu Plajı 1988 yılından itibaren akşam 20.00 ve sabah 08.00 arasında kapatılan bir plaj’dır. Bölge Caretta carettaların yumurtlama alanı olduğu için yumurtalara zarar vermemek amacıyla bu uygulama yapılır. Antik çağlarda İztuzu Plajı’ndan 4 kilometre içeride bulunan Kaunos Kenti bulunmaktaydı. İlerleyen yüzyıllarda bölge içeride kalmış ve plajlar oluşmuştur. Milattan önce 226 yılında Rodos depremi meydana gelmiş ve Dalaman çayının yatağı değişmiş bu durumda İztuzu Plajı'na ortaya çıkarmıştır. Dalaman çayının yatağının değişmesinden sonra biriken kumlar İztuzu Plajı'nı oluşturmuştur.

İztuzu Plajı’nın kumsala ayak basılan tarafı tatlı su olurken, karşısında Akdeniz bulunmaktadır. Genel anlamda birçok olanağın bulunduğu İztuzu Plajı oldukça uygun fiyatlarıyla da birçok kişinin plajı tercih etmesine sebep olmaktadır. Plaj doğal güzellikleri ve çevrede ki antik kentin bulunmasından dolayı oldukça önemli bir plajdır. Plaja girişinin çok cüzi miktarda olması ve şejlong, şemsiye, tuvalet, otopark gibi hizmetlerin bulunmasından dolayı da oldukça avantajlı bir plajdır.

İztuzu Plajı Kamp ve Konaklama Olanakları

İztuzu çevresinde kamp yapmak için birçok camping alanı bulunmaktadır. İztuzu Plajı çevresinde oteller, moteller ve pansiyonlar bulunur. Bu sebeple bölgede konaklamak isteyen kişiler için oldukça farklı konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Bölgenin en güzel ve tarihi ve turistik alanlardan biri olan İztuzu Plajı bölgeyi ziyaret etmek isteyen kişiler için oldukça iyi bir seçimdir.

İztuzu Plajı Giriş Ücreti

İztuzu Plajı sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri açık olan bir plaj’dır. Çevrede gürültü yapmak ve ışık yakmanın da yasak olduğu İztuzu Plajı’nda kaplumbağaları görmekte mümkündür. İztuzu plajı giriş ücreti oldukça uygundur. Doğal oluşumu ve temizliği sebebiyle yerli ve yabancı birçok turist tarafından tercih edilen İztuzu Plajı dünya çapında da pek çok ödüle sahiptir. Plaja ulaşım batı tarafından teknelerle doğu tarafından ise karayoluyla sağlanır. Kara yolundan varılan plaj tarafı İztuzu Plajı’na ulaşılır. Bölgeye giriş ücreti 1 TL olarak belirlenmiştir. İztuzu Plajı için; bölgede şemsiye, şezlong, cankurtaran, masa, sandalye, otopark, soyunma kabini, tuvalet imkanları bulunurken aynı zamanda yiyecek- içecek ihtiyacını karşılamak için de plaj içinde büfe imkanı bulunmaktadır.