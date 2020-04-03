İzmir'in kent merkezindeki 1800 yıllık 'Tarihi Agora'

MS 178'te meydana gelen depremin ardından Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un desteğiyle yeniden yapılmıştı. İzmir Agorası’nın dikdörtgen formda, ortaya geniş bir avlu etrafında sütun ve kemerler üzerine inşa edilmiş, üç katlı ve önünde merdiveni olan bileşik bir yapı olduğu kazılar neticesinde saptanmıştı.









Agora’nın kuzey kapısında bulunan Tanrıça Vesta kabartmasının, ilk dönem kazılarda çıkarılan Zeus Sunağı kabartmalarının devamı olduğu belirlenmişti. Yapılan kazılarda ayrıca, Tanrı Hermes, Dionysos, Eros, Herakles heykellerinin yanı sıra birçok erkek, kadın, hayvan heykeli, kabartma, figürin, mermer, kemik, cam, maden ve pişmiş topraktan eserler ortaya çıkarılmıştı. Bulunan yazıtlar 178 depreminde kente yardım edenler hakkında bilgiler de vermekte. Agora etimolojik olarak “kent meydanı, çarşı, pazar yeri” anlamına geliyor.







