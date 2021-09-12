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‘İyi yaşam’ için hafta sonu Nirvana
1-3 Ekim’de Antalya, Kemer, Beldibi’ndeki Nirvana Otel’de ‘iyi yaşam’ temalı bir festival düzenlenecek. Nirvana Weekend adlı festivalde alanında uzman doktor ve diyetisyenler, gastronomi uzmanları ve fitness eğitmenleri gibi isimlerle sağlıklı beslenme seminerleri, mutfak atölyeleri, ‘iyi yaşam’ söyleşileri, yoga, pilates&fitness seansları ve daha pek çok etkinlik yapılacak.
Mehmet Turgut ile fotoğraf, Selçuk Erdem ile karikatür gibi atölyelerin de düzenleneceği festivalde sahnede de Kalben olacak… Rezervasyon ve detaylar için 444 0 448 ya da 444 0 644 çağrı merkezlerini arayabilirsiniz.