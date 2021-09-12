MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri‘İyi yaşam’ için hafta sonu Nirvana
GeriSeyahat ‘İyi yaşam’ için hafta sonu Nirvana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘İyi yaşam’ için hafta sonu Nirvana
Seyahat
Haber Giriş: 12.09.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

‘İyi yaşam’ için hafta sonu Nirvana

1-3 Ekim’de Antalya, Kemer, Beldibi’ndeki Nirvana Otel’de ‘iyi yaşam’ temalı bir festival düzenlenecek. Nirvana Weekend adlı festivalde alanında uzman doktor ve diyetisyenler, gastronomi uzmanları ve fitness eğitmenleri gibi isimlerle sağlıklı beslenme seminerleri, mutfak atölyeleri, ‘iyi yaşam’ söyleşileri, yoga, pilates&fitness seansları ve daha pek çok etkinlik yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 

Mehmet Turgut ile fotoğraf, Selçuk Erdem ile karikatür gibi atölyelerin de düzenleneceği festivalde sahnede de Kalben olacak… Rezervasyon ve detaylar için 444 0 448 ya da 444 0 644 çağrı merkezlerini arayabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi