İtalya'nın şehirleri neler? İtalya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İtalya resmi adı ile İtalyan Cumhuriyeti'dir. İtalya coğrafi konum itibari ile Güney Avrupa'da yer almaktadır. Akdeniz iklimi hakim olan ülke Avrupa'nın en güzel ülkeleri arasında yer almaktadır. Fransa, İsviçre, Avusturya, Slovenya, San Marino ülkenin komşu ülkeleridir. İtalyanca ülkenin resmi dilidir. Üniter parlementer anayasal cumhuriyet ile yönetilen ülke çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan bir ülkedir. İtalya'da trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ".it" şeklinde bitmektedir.

İtalya Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkedir. İtalya aynı zamanda NATO üyesi bir ülkedir. Schengen üyesi ülke olan İtalya Schengen ülkeleri arasında yer almaktadır. İtalya toplamda 20 adet bölgeye ayrılmış bir ülkedir. Ülkede İtalyanlardan sonra en fazla Rumenler ve Mağripler yaşamaktadırlar. Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerinden biri olan İtalya'da gayri safi yurt içi hasılat 40 bin doların üzerindedir. İtalyan halkı refah düzeyi seviyesinde yaşamaktadırlar. İtalya'nın resmi para birimi Euro'dur.

İtalya'da yoğun olarak inanılan din Hristiyanlıktır. Hristiyanlığın Avrupa'da ki merkezi olarak bilinen İtalya'nın başkenti Katolik bir dini merkezdir. İtalya içerisinde bağımsız olan Vatikan ve San Marino adında iki devlet bulunmaktadır. İtalya NATO'nun en güçlü ordularından biridir. Ülke askeri ve harcamalarda diğer Avrupalı ülkelere göre daha fazladır.

İtalya'nın Şehirleri Neler?

- Roma

- Venedik

- Milano

- Floransa

- Bolonya

- Napoli

- Cenova

- Pisa

- Torino

- Verona

- Palermo

- Siena

- Bari

- Katanya

- Amalfi

- Pompei

- Perugia

- Bergamo

- Padova

- Vatikan

- Trieste

- Rimini

- Lecce

- Parma

- La Spezia

- Sorrento

- Modena

- Messina

- Siraküza

- Sanremo

- Matera

- Ravenna

- Portofino

- Brescia

- Taranto

- Positano

- Ferrara

- Lucca

- Cagliari

- Olbia

- Como

- Ancona

- Piacenza

- Brindisi

- Reggio alabria

- Treviso

- Pavia

- Savona

- Viareggio

- Revello

İtalya'nın Başkenti Neresidir?

İtalya'nın başkenti Roma'dır. Roma aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Roma diğer adıyla Roma Komünü olarak da bilinmektedir. Roma 2.6 milyonluk nüfusu ile ülkenin en kalabalık şehirleri arasında yer almaktadır. Roma, İtalya ekonomisinin merkez bölgesidir. İtalya'nın en gelişmiş şehirlerinden olan Roma turistik bir bölgedir. Roma'da toplam 7 tepe bulunmaktadır. Roma'da yer alan bu tapular özellikle turistlerin en çok uğrak noktalarından biri olmuştur. Roma'da pek çok ünlü üniversiteler yer almaktadır.

Roma'da aynı zamanda konaklama imkanları da oldukça fazla gelişmiştir. Bundan dolayı her türlü bütçeye uygun olarak şehirde oteller ve konaklama imkanları yer almaktadır. Roma Avrupa'nın en çok sevilen ve ziyaret edilen yerlerinden biridir.

İtalya'nın Nüfusu Kaçtır?

İtalya'nın toplam nüfusu 60.3 milyondur.

İtalya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

İtalya'nın toplam yüzölçümü 301.338 kilometre karedir.

İtalya'nın Telefon Kodu Nedir?

İtalya'nın uluslararası telefon kodu +39'dur.

İtalya'nın Posta Kodu Nedir?

İtalya'nın posta kodu 00187'dir.