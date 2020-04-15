MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİtalya'daki 'Türk Merdivenleri' Scala Dei Turchi
GeriSeyahat İtalya'daki 'Türk Merdivenleri' Scala Dei Turchi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İtalya'daki 'Türk Merdivenleri' Scala Dei Turchi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 15.04.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

İtalya'daki 'Türk Merdivenleri' Scala Dei Turchi

Scala dei Turchi, İtalya'nın güneyindeki Porto Empedocle yakınlarındaki Realmonte'de, merdivene benzeyen bir kayaç formasyonu şeklindeki doğal oluşum.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkçedeki karşılığı 'Türk Merdivenleri' olan bu oluşum iki kumsal arasında uzanıyor. 'Scala', marndan oluşmuş, karakteristik özelliği beyaz renkli olan sedimenter bir kayaç türü. Buraya Türk Merdivenleri adının verilmesi de tarihteki bir dizi olaya dayanıyor. Sarazen korsanları, konumu itibariyle rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlarmış.

İtalyadaki Türk Merdivenleri Scala Dei Turchi

Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, Realmonte ve yakınlarda bulunan köylere sıklıkla baskınlar düzenlerlermiş. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını almış. Aslında Sarazenler Türk değil, kuzey-batı Arap yarımadasında yaşayan bir halktı..'Türk Merdivenleri'nin yer aldığı bu bölge, 2007 Ağustos ayından beri Dünya Mirasları Listesinde de yer almakta.

İtalyadaki Türk Merdivenleri Scala Dei Turchi


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle