İtalya'daki 'Türk Merdivenleri' Scala Dei Turchi

Türkçedeki karşılığı 'Türk Merdivenleri' olan bu oluşum iki kumsal arasında uzanıyor. 'Scala', marndan oluşmuş, karakteristik özelliği beyaz renkli olan sedimenter bir kayaç türü. Buraya Türk Merdivenleri adının verilmesi de tarihteki bir dizi olaya dayanıyor. Sarazen korsanları, konumu itibariyle rüzgârı kestiği için gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlarmış.

Kayaların merdivenli yapısından korsanlar dağa tırmanıp, Realmonte ve yakınlarda bulunan köylere sıklıkla baskınlar düzenlerlermiş. Bu korsanlar halk arasında Türk olarak bilindiği için, zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını almış. Aslında Sarazenler Türk değil, kuzey-batı Arap yarımadasında yaşayan bir halktı..'Türk Merdivenleri'nin yer aldığı bu bölge, 2007 Ağustos ayından beri Dünya Mirasları Listesinde de yer almakta.







