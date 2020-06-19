İsviçre'nin şehirleri neler? İsviçre başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İsviçre Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. İsviçre'nin tam olarak resmi adı ise İsviçre Konfederasyonu'dur. İsviçre toplam 26 kantondan oluşan bir ülkedir. Almanca, Fransızca, Romansça, İtalyan İsviçre'nin resmi dillerini oluşturur. Ülkenin yüzde yetişiminden fazlası yerli olup geri kalanları ise yabancı halklardan oluşmaktadır. İsviçre'nin kuruluş tarihi 1291 yılına kadar uzanmaktadır. Refah seviyesi oldukça gelişmiş olan İsviçre ekonomisi de gelişmiş ekonomilerden biridir. İnsani gelişme endeksi bakımından İsviçre çok yüksek gelişme endeksine sahiptir. İsviçre internet alan adı ise ".ch" şeklindedir. İsviçre tam olarak Avrupa'nın ortasında yer almaktadır. Komşu ülkelerinin hepsi Avrupa Birliği üyesi ülke iken İsviçre Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler arasındadır.

İsviçre'de Alp Dağları ülkeyi çevrelemektedir. İsviçre Dünya'da yaşanan savaşlarda sürekli olarak tarafsızlık politikası yürütmüştür. Ayrıca 2002 yılına kadar İsviçre Birleşmiş Milletlere üyelik için beklemiştir. Bu tarihten sonra İsviçre Birleşmiş Milletlere üye olmuştur. İsviçre Dünya çapında barış politikalarını destekleyen ülkelerin başında yer almaktadır. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen İsviçre bir Schengen üyesi ülkedir. Schengen ülkelerinden olan İsviçre'ye ziyaret edebilmek için mutlaka Schengen vizesi alınması şartı vardır.

İsviçre Dünya'nın en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır. Kişi başına düşen milli gelir diğer Avrupa ülkelerden daha fazladır. İsviçre Frangı ülkenin resmi para birimidir. İsviçre Frangı Dünya'nın en değerli para birimleri arasında yer almaktadır. Ülkede kişi başına düşen yurt içi gayri safi hasıla ise 60 bin doların üzerindedir. İngiltere 1948 yılında Federal devleti ilan etmiştir. İsviçre Dünya'nın en güvenli ülkesi olarak da bilinmektedir. Ülke savaşlar için yapmış olduğu yer altı dünyasına yatırımları ile birlikte en güvenli ülke olarak seçilmiştir. Hem Avrupa'nın hem de Dünya'nın en zengin ülkelerinden olan İsviçre gelişmiş ülkeler kategorisindedir.

İsviçre'nin Şehirleri Neler?

- Cenevre

- Basel

- Zürih

- Lozan

- Bern

- Luzern

- Montrö

- Lugano

- Interlaken

- Winterhur

- Thun

- Davos

- Vevey

- Chur

- Bellinzona

- Biel Bienne

- Gruyeres

- Locarno

- Aarau

- Zermatt

- Nyon

- St Gallen

- Sion

- Fraunfield

- Opfikon

- Ascona

- Altdorf

- Rapperswill Jona

- Sarnen

- Liestal

- Stans

- Aigle

- Herisau

- Monthey

- Will

- Yverdon Les Bains

- Lauterbrunnen

- Spiez

- Kloten

- Köniz

- La Chaux De Fonds

- Kreuzlingen

- Kriens

- Lenzburg

- Olten

- Delemont

- Emmen

- Saint Moritz

- Martingy

- Riehen

- Dübendorf

İsviçre'nin Başkenti Neresidir?

İsviçre'nin resmi olarak başkenti bulunmamaktadır. Fakat Bern şehri de facto olarak başkent olarak kabul edilir.

İsviçre'nin Nüfusu Kaçtır?

İsviçre'nin toplam nüfusu 8.57 milyondur.

İsviçre'nin Yüzölçümü Ne Kadardır?

İsviçre'nin toplam yüzölçümü 41.285 kilometre karedir.

İsviçre'nin Telefon Kodu Nedir?

İsviçre'nin telefon kodu +41'dir.

İsviçre'nin Posta Kodu Nedir?

İsviçre'nin posta kodu 1000 1001 ve 1002'dir.