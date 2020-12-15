İstanbul'un yanı başındaki en güzel kış adresleri

Garipçe Köyü

İstanbul'un kalbindeki bu köy aynı zamanda İstanbul'un bütün karmaşasından oldukça uzaktaki bir balıkçı köyü. Sarıyer'e yaklaşık 10 km uzaklıktaki köy özellikle kışın muhteşem manzaraları ve salaş mekanlarıyla dikkat çekiyor. Gitmişken güzel bir köy kahvaltısı yapıp akşama lezzetli balıklarından yemeyi ihmal etmeyin.

Abant

Abant adeta cennetten bir parça. Her dönem güzel ama kışın bir başka… Bolu iline bağlı ilçe gerek doğasıyla gerek İstanbul'a yakınlığıyla kısıtlama sonrası hafta sonu gezileri için oldukça ideal. Karla kaplı gölün kenarında yemek yiyin ve bu güzelliği fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirin.

Avşa Adası

Marmara Denizi'nin incilerinden biri. Kışın sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Doğasıyla herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle de salgın sonrası hafta sonu için yakın bir yer bakıyorsanız çok ideal.

Maşukiye

Hayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes balık restoranlarıyla kışın en güzel adreslerinden. Eğer doğada yürüyerek iki gün geçirmek istiyorsanız burası biçilmiş kaftan.

Ağva

Belki de son yıllardaki en popüler tatil beldesi Ağva. Muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı, oldukça fazla otele ve restorana ev sahipliği yapmasıyla Ağva popüleritesini her geçen gün artırıyor. Daha çok yazın tercih edilse de kışın büyüsü burada bir başka…