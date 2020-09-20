İstanbul’un tabiata açılan kapısı... Sonbaharda Şile’ye gitmek için 6 neden

‘Mükemmel’ deniz suyu

İstanbul’un tek mavi bayraklı plajı Uzunkum, Şile’de. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın 15 günde bir yaptığı analiz derecelendirmelerinde deniz suyunun ‘mükemmel’ kategorisinde çıktığı Şile, deniz tatili için uzaklara gidemeyenlere iyi bir alternatif. Şile’de 2023 yılına dek 23 mavi bayraklı plaj hedefleniyor. Ağlayankaya, Akçakese, Kilimli ve Kadırga koyları en gözde sahiller.









Coğrafi işaretli şilebezi

Şile’yi ziyaret ederek, yılda ortalama 150 bin metre üretilen şilebezini yerinde keşfetme imkânı yakalayabilirsiniz. Elde dokunan, bakır kazanlarda unlu suda kaynatılan, Karadeniz’in hırçın sularında yıkanan ve kumda kurutularak tamamen doğal bir şekilde üretilen şilebezi geçen yıllarda coğrafi işaretli ürünlerimiz arasına da girdi.



57 köyden taptaze ürünler

Şile Yeryüzü Pazarı’nda ilçenin 57 köyünde üretilen organik ürünler satılıyor. İstanbul’un en geniş orman ve tarım alanına sahip Şile, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen üreticilere de ev sahipliği yapıyor. Yerel mutfakları ve yerel üretecileri destekleyen Slow Food hareketinin İstanbul’daki temeli de Şile’de atıldı.









Romantik ve tarihi: Ağva

Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olan Ağva; Göksu ve Yeşilçay derelerinin ortasında kurulu. Romantik ambiyansının yanı sıra kano, deniz bisikleti gibi etkinliklere de uygun olan Ağva, 11 Göller Vadisi’ndeki Hacıllı şelaleleri, mağaralar ve rüzgârın şekillendirdiği falezler gibi birçok doğal güzelliğe sahip. Ağva’da yürüyüş ve kamp için de çok seçenek var.



Fotoğraf için vazgeçilmez

Osmanlı döneminde yaptırılan Şile Feneri, Karadeniz’de kıyı emniyetini sağlayan iki fenerden biri. Bunun dışında sosyal medya fenomenlerinin ve tatilcilerin rengârenk karelerinin de vazgeçilmez öğesi. Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi evlilik tekliflerine de ev sahipliği yapan Şile Feneri, restorasyon çalışmasıyla birlikte uzun seneler daha Şile’yi ve denizi aydınlatacak.









Ve mancarlı pide...

Şile “Daha önce bu lezzetleri niye tatmadım” diyebileceğiniz bir yemek kültürüne sahip. Ekşi mayalı ekmek, lakerda, yöre halkının ‘mancarlı’ diye adlandırdığı çeşit çeşit otlardan yapılan pide Şile’nin klasikleri arasında.