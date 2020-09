İstanbul'un 1000 yıllık Seferikos Sarnıcı

Rezan Has Müzesinde yer alan ve geç 11. yüzyıla tarihlenen Bizans dönemi yapısı Seferikos Sarnıcı; 48 kemer, 15 ayak ve 20 sütundan oluşuyor. Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olan yapı, doğrudan su biriktirmek amacıyla inşa edilmiş.









Sarnıç duvarları taş, pişmiş toprak yaprak tuğla ve horasan harç örgülüdür. Bina yapımında bol miktarda devşirme malzeme kullanılmıştır. Erken Bizans döneminden 11.yy’a kadar farklı stillerde yapılmış sütun başlıklarını da görmek mümkün.









Sarnıç; işlevini kaybettikten sonra Cibali Sigara Tütün Fabrikası’nın tütün deposu olarak, ardından II. Dünya Savaşı yıllarında ise erzak ambarı olarak kullanılmış. Sergi alanının içinde yer alan yapı kalıntısının ise, 17.yy. a ait olduğu düşünülmekte. İki ayrı bloktan oluşan yapının, nihai kullanım amacı kesin olarak bilinmemekle birlikte suyun kullanımına dair bir işleve sahip olduğu tahmin ediliyor.

2007 yılından bu yana aktif müzecilik anlayışı doğrultusunda özgün sergiler ve kültürel etkinlikler düzenleyen Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik eser koleksiyonuna sahip. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü içinde yer alan Müze, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü ile 1 Ocak günü hariç her gün ziyaret edilebiliyor.