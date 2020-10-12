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İstanbul’da 2 gün süren yağışların ardından vatandaşlar Saklıgöl’e akın etti
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

İstanbul’da 2 gün süren yağışların ardından vatandaşlar Saklıgöl’e akın etti

İstanbullular yağmurlu havanın geçmesinin ardından hafta sonu tatilinde Şile’de bulunan Saklıgöl'e akın etti. Korona virüs salgını nedeniyle göl kenarında tüm tedbirlere uyan İstanbulluların maske takarak sosyal mesafe kuralına uyması ise dikkat çekti. Saklıgöl’e akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Perşembe ve Cuma günü yağmura teslim olmuş, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler almıştı. İstanbul’da yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakırken, yağmurlu havada eve kapanan İstanbullular hafta sonu tatilini fırsat bilerek Şile’de bulunan Saklıgöl’e akın etti. Saklıgöl’ün eşsiz doğa güzelliğine sabah saatlerinden itibaren İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’da 2 gün süren yağışların ardından vatandaşlar Saklıgöl’e akın etti


Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da sonbahar mevsiminin güzelliğinde fotoğraf çektirdi. Yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yoğunluk oluşmasının önüne geçti. İstanbul’un her ilçesinden gelen vatandaşların tedbirlere uyarak maske takması ise dikkat çekti. Saklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. Temiz havada doğa yürüyüşü yapmaya geldiklerini belirten Hırsı Sancaklı, “Yağmurlu havalarda evde bunaldık, sıkıldık. Temiz havada yürüyüş yapıyoruz. Ben Bayrampaşa’dan geldim, çok güzel ve temiz bir yer” diye konuştu.

İstanbul’da 2 gün süren yağışların ardından vatandaşlar Saklıgöl’e akın etti


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