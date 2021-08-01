İstanbul’a da yakın, doğaya da

ŞELALE VE MAĞARA BİR ARADA

Hacıllı Şelalesi

İstanbul’a yakınlığı ve doğal güzelliğiyle öne çıkıyor. İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Şile otobanından ayrıldıktan sonra 30 kilometre köy yollarından gidiyorsunuz. Yollar gayet iyi durumda. Hacıllı Köyü’ne ulaştıktan sonra ister şelale tarafında, ister daha sakin yerlerde kamp yapabilirsiniz. Kamp alanı seçeneği çok; karar vermek için fazla acele etmeyin. Önce keşfe çıkın. Şelaleye yürüyebilir, dere yürüyüşü, normal yürüyüş ya da kaya tırmanışı yapabilirsiniz. Tuvalet ve su yok. Tedarikli gitmelisiniz. Hafta sonları çok kalabalık olabiliyor ama kamp yeri alternatifinin çok olması avantaj. Dere içinden yürüyerek şelale bölgesine ulaşabileceğiniz gibi çok yakınına kadar otomobille de çıkabiliyorsunuz. Şelaleye yakın bir mağara var ama ekipmansız girmeyin. Hacıllı Şelalesi’ne kamp için gideceklerin çöplerini bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Son zamanlarda bunu yapan çok fazla. İlk kez kamp kuracaklar için uygun değil.

PLAJDA CANKURTARAN YOKSA İYİ BİR YÜZÜCÜ DE OLSANIZ YÜZMEYİN

Akçakese Köyü

Upuzun kumsalları ve ardındaki yemyeşil bitki örtüsüyle kartpostallık bir mekân. Pek çok klibe, reklama ve filme ev sahipliği yapmış bu sahil. Şile, Ağva yönünde tabelaları takip ederek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Köyden denize inen yolun da tabelaları var. Bungalov ve çadır için hem ücretli hem de ücretsiz alanlardan size uyanı seçebilirsiniz. Ücretli alanda su, duş, tuvalet var. Sezonda özellikle hafta sonları oldukça kalabalık ve pahalı. Bunu dikkate alarak plan yapın. Sahili muhtarlık işletiyor. Dolayısıyla plajda cankurtaran hizmeti de

var. Karadeniz’in hırçın dalgalarında yüzüyorsanız cankurtaran hizmeti vermeyen bölgelerde iyi yüzüyor olsanız bile dikkat edin.



FALEZLERE ÇADIR KURABİLİRSİNİZ

Kıyıköy

Karadeniz kıyısında şirin bir balıkçı kasabası... İlk kamp deneyimi olanlar Mehmet Genç Piknik Alanı’nı tercih edebilir. Sağladığı imkânlar rahat etmenizi sağlar. Daha önce kamp deneyimi olanlar sahil kesiminde ya da sahili tepeden gören falezlerin olduğu tarafta kamp yapabilir. Ben en çok o manzaralı tarafı seviyorum. Kamp yapmak istemeyenler için kalabilecekleri çok güzel ahşap evler var. Bölgede yürüyüş yapıp denize girebilirsiniz. Köydeki balıkçılardan nefis balıklar yiyebilirsiniz. Kıyıköy’de yürüyüş rotalarındaki mağaraları görmelisiniz. Gerçekten çok güzeller.



YÜRÜDÜĞÜNÜZE DEĞECEK

Kanara Kayalıkları

Kanara Kayalıkları Tekirdağ, Güngörmez’de... Navigasyon İstanbul merkezden iki ayrı yol çiziyor. Biri Çatalca üzerinden, diğeri yeni havaalanı yolu. Trafiğe takılmamak için ikinciyi öneririm. Kayalıklara kadar araçla gidilmiyor. Aracınızı bıraktıktan sonra aşağıya yürümeniz gerekiyor. Su ve yiyeceğinizi alın. Araçları bıraktığınız yerde bir restoran var, orada yiyebilirsiniz ama biz aşağıda kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Kayalıkların yanından küçük bir dere akıyor; yürüyebilir, eğer ekipmanınız varsa kaya inişi de yapabilirsiniz. Burası en sevdiğim kamp alanlarından. İlk kez kamp yapacaklar için uygun değil.



ESKİ BİR OSMANLI KÖYÜ...

Sansarak Kanyonu

Kanyon, Bursa İznik’teki eski bir Osmanlı köyü olan Sansarak’a 3 kilometre mesafede. Etkileyici İznik Gölü manzaraları eşliğinde tırmana tırmana yol alıyorsunuz. Navigasyon hatasız götürüyor. Yolda çok fazla tabela yok. Kanyondan önce köye varıyorsunuz. Sıcacık köy ekmeği ve organik tarım yapan köylülerden sebze-meyvenizi alın. Kamp alanına kadar araçla gidebilirsiniz. Kanyona rehbersiz girmeyin; kaybolma riski yüksek. Köyde yaşayan Şaban Aydın, kampçılara rehberlik yapıyor. Alan ücretsiz, hizmet yok. İlk kez kamp yapacaklar için uygun değil.





