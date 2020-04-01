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İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

İstanbul'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci haftada genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de yaşlı vatandaşlar çağrıya uyarak evinde kaldı.

İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği


Bu kapsamda, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı girişi önünün sakin olduğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Galata Köprüsü'nde balık tutan kimse görülmezken, Aksaray Metro İstasyonu çevresinin de alınan tedbirler kapsamında genel olarak sakin olduğu gözlendi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresi de vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

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