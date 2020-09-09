İstanbul İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müzede 9. ile 16.yüzyıl arası, İslam bilim insanlarının yaratıcılık dönemlerinde yapmış olduğu icat, keşif ve çalışmalar sergileniyor. Bu icat ve keşifler günümüz modern biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Müze, 2005 yılı Kültür ve Turizm Bakanı’nın isteği doğrultusunda ünlü İslam Bilimi Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin öncülüğünde 2008’de açılmıştır.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Müze, Marmara Bölgesinde İstanbul’un Avrupa yakasında bulunuyor. Fatih ilçesinde bulunan Gülhane Parkının içinde yer alıyor.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesine Nasıl Gidilir?

Müze, Gülhane Parkı içinde, Saray Sur Duvarına bitişik Has Ahırlar Binasında bulunuyor. Anadolu yakasından gelecekseniz Kadıköy-Eminönü vapurlarına biniyorsunuz. Eminönü iskelesinin karşısındaki Kabataş-Bağcılar tramvayına binip, Gülhane durağında iniyorsunuz.

Anadolu yakasından metroyla gelecekseniz Üsküdar durağından Marmaray’a biniyorsunuz. Sirkeci durağında inip, karşı taraftaki Kabataş-Bağcılar tramvayına biniyorsunuz. Gülhane durağında inip, parka geçiyorsunuz.

Avrupa yakasından gidecekseniz Kabataş yönüne giden toplu taşıma araçlarına biniyorsunuz. Kabataş durağında Kabataş-Bağcılar tramvayına binip, Gülhane durağında iniyorsunuz.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Tarihçesi

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını İslam bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adamıştır. İslam kültür dünyasında geliştirilen, icat edilen alet ve cihazların bire bir kopyalarını/maketlerini yaparak, tanıtmanın hayalini kuruyordu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu hayalini ve düşüncesini 80’li yıllarda Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde hayata geçirdi. Bu çalışmadan etkilenen 2005 yılı dönemi Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, aynı çalışmamın İstanbul’da da yapılmasını ve bunun için de bir müze kurulması isteğinde bulundu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu isteği olumlu karşılayarak, çalışmalara başladı. 16.01 2007’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Üniversitesi Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında bir protokol imzalandı. Bir yıl sonra da 24 Mayıs 2008’de Gülhane Parkı, Has Ahırlar Binasında müzenin açılışı yapıldı.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Eserleri

Müze, iki katlı olup, 3500 metrekare sergi alanına ve toplam 585 adet koleksiyona sahiptir. Maket ve koleksiyon ile alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden müzedir.

Müze Bahçesi; Bahçede üzerinde Halife el-Me’mun’un 9. Yüzyılda yaptırdığı Dünya Haritasının kopyası olan yerküre ile 22 Haziran 2013 tarihinde açılan İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26’ sının bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi sergileniyor.

Giriş Kat; Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve Mimari, Optik, Kimya ve son olarak da Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölümler bulunuyor.

Birinci Kat; Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümleri bulunuyor.

Sergide; El-İdrisi’nin, çizdiği Dünya Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik Saati, el-Cezeri’nin (1200 yılları) Filli Su Saati ve Hacamat aleti, Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u, Abdurrahman eş- Sufi’nin gök küresi, el-Hucendi’nin Usturlabı, Abdurrahman el-Hazini’nin Dakika Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıp Kitabı gibi eserler ilgi çeken koleksiyon parçalarıdır.

stanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Müzeye girişler ücretlidir. Giriş ücreti kişi başı 18 liradır. Müzeye girişlerde müze kart geçerlidir.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze, haftanın her günü açıktır. Sadece, dini bayramlarda birinci günü saat 13.00’a kadar kapalıdır. Yaz döneminde (01 Nisan-01 Ekim) 10.00-17.00, kış döneminde (01 Ekim-01 Nisan) 09.00-16.45 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzeye son giriş saati 16.00’dır.