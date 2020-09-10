İstanbul Hayvanat Bahçesi Nerede? İstanbul Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Özellikle çocuklu aileler tarafından İstanbul Hayvanat Bahçesi oldukça ilgi görmektedir. Çoğu çocuklu aile hafta sonu etkinliği olarak İstanbul Hayvanat Bahçesini ziyaret etmektedir.

İstanbul Hayvanat Bahçesi Nerededir?

İstanbul Hayvanat Bahçesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Çatalmeşe mahallesine kurulmuştur. Buraya gelmek isteyen kişiler toplu taşıma araçlarını kullanarak ya da özel araçları ile rahat bir şekilde gelebilirler.

İstanbul Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

İstanbul Hayvanat Bahçesi içerisinde yaklaşık 50 tür canlı yaşamaktadır. Hayvanat bahçesinde toplamda 200 hayvan bulunur. Bunun dışında içerisinde macera parkı ile eğlence yerleri de bulunmaktadır.

İstanbul Hayvanat Bahçesinde macera parkuru, hayvanların bulundukları alan ve kıl çadırların bulunduğu alanlar yer alır. Bunun dışında at binicilik alanı ve eğlence yerleri de vardır. Hayvanat bahçesinin büyüklüğü yaklaşık olarak 200 dönümdür. Mart 2019 tarihinde açılan mekan kısa sürede genç yaşlı herkesin ilgi odağı olmuştur.

Hayvanat Bahçesi içerisinde memeli olarak; at, deve, lama, zebra, ceylan, karaca, beyaz alageyik, berberi koyunu, geyikli alageyik, cüce keçi, Ankara keçisi, kamerun koyunu, sanen keçisi, buzağı, alpaka, kurt, ayı, aslan, domuz, kaplan, kırmızı elli tamarin, vervet maymun, ipek maymun, rhesus maymun, su faresi, kuati, rakun, feret, midilli, İngiliz atı, pony, tavşan ve kanguru bulunmaktadır.

Sürüngen olarak ise yılan, timsah, iguana, kayman timsahı bulunmaktadır.

Kanatlılar olarak ise; deve kuşu, flamingo, emu kuşu, leylek, martı, kaz, şahin, kartal, gri orman tavuğu, ijima bakır sülün, sarı altuni sülün, altuni sülün, siyam ateşi sülün, gümüş sülün, güvercin, tavus kuşu, Himalaya monal sülün, Bech tavuk, saz horozu, hokka kuşu, rozella papağanı, sultan papağan, jako papağanı, monk papağan, amazon papağanı, kakariki papağan, hint bülbülü, keklik, hindi, bıldırcın, ördek, bağırtlak kuşu, kuğu bulunmaktadır.

Ayrıca burada macera parkı da bulunmaktadır. Doğa ile iç içe olan bu alanda çocuklar için eğlenceli ve heyecanlı aktiviteler bulunur. Zipline ile eğlenceli vakit geçirebilmeniz mümkündür. Çocuk ralli parkuru ile çocuklar hiç yaşamadıkları bir deneyimi yaşamış olurlar. Mini atvler ile safari turuna çıkılabilir. Burada iki ağaç arasına kurulmuş dev salıncaklar vardır. Bu salıncaklar ile tüm alanı kuş bakışı olarak görmeniz mümkündür. Çocuklar parkın içinde bulunan trambolin ile zıplayarak güzel vakit geçirebilirler.

6 ve 13 yaş arası çocuklar için ip parkuru da vardır. Bu parkurun çevresi iplerle çevrelenmiştir. Bu sebeple de oldukça güvenlidir. Daha büyük çocuklar içinse orta seviyede bir ip parkuru bulunmaktadır. Yetişkinler içinde ileri düzey ip parkurları bulunmaktadır. Roller coaster zipline ile çok daha hızlı bir şekilde ağaçlar arasından geçerek adrenalin yaşayabilirsiniz.

İnsan sapanı parkurunda sevdikleriniz ile birlikte göklere yükselerek oldukça eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

İstanbul Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Yetişkinler için hayvanat bahçesi 45 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler için 35 TL'dir. 65 yaş üstündeki yaşlılar için 20 TL olarak belirlenmiştir. Gazi ve şehit yakınları için de 20 TL'dir. Engelli ve 36 aylık bebeklere kadar ise hayvanat bahçesine girmek ücretsizdir.

İstanbul Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Hayvanat Bahçesi tüm hafta ziyaretçileri kabul etmektedir. Hafta içi 09:00 ile 18:30 saatleri arasında, hafta sonları ise 09:00 ile 19:00 saatleri arasında İstanbul Hayvanat Bahçesini ziyaret etmek mümkündür.

İstanbul Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

E-Mail Adresi: bilgi@parkofistanbul.com

Telefon numarası: 0216 363 44 44 - 0216 363 44 54