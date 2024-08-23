Hafif bir kahvaltının çözemeyeceği bir şey yok

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Yaz sıcağında güne başlarken çoğumuz ağır ve yoğun kahvaltılardan kaçarız. Enerjiyi arttırırken aynı zamanda serinleten kahvaltı alternatifleri, yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Sıcakların etkisiyle daha hafif ve besleyici seçeneklere yönelmek hem bedeni hem de zihni canlandırır. İşte sizi gün boyu dinç tutacak ve ferahlatacak kahvaltı önerileri:

Smoothie kâseleri

Hem göze hitap eden renkleriyle hem de içerdiği zengin besinlerle yaz aylarının favori kahvaltılarındandır smoothie kâseleri. Donmuş meyvelerle hazırlanan bu kâseler, güne daha enerjik başlamamızı sağlar. Donmuş çilek, muz ve yabanmersinini süzme yoğurtla pürüzsüz kıvam alana kadar blendır’dan geçirip, üzerini taze meyve, granola ve chia tohumlarıyla süsleyerek besleyici ve göz doyuran bir öğün oluşturabiliriz. Kahvaltıda tüketeceğimiz bol yeşillik ve meyve güne daha dinç ve enerjik başlamamıza yardımcı olur.

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Yumurta ve avokado

Hafif ama doyurucu bir kahvaltı arayanlar için mükemmel bir ikili; yumurta ve avokado. Tam buğday ekmeği veya yaprak galeta üzerine avokado, limon suyu, lor peyniri, karabiber ve zeytinyağıyla hazırladığımız sosu sürüp çırpılmış/göz/haşlanmış yumurtayı yerleştirdiğimizde basit ama etkili bir tabak haline gelir. Mevsim yeşillikleri roka, lolorosso, dereotu, maydanozla tabağımızı daha da zenginleştirebiliriz.

Chia puding

Serin ve hafif bir kahvaltı için ideal bir seçenek. Süt içinde bir gece boyunca bekleyen chia tohumlarını sabah taze meyvelerle birleştirerek doyurucu ve düşük kalorili bir kahvaltı alternatifi yaratabiliriz. Bal veya hurma özüyle tatlandırabileceğimiz bu puding, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez olabilir.

Yulaf kâsesi

Soğuk yulaf yaz sabahları için pratik ve besleyici bir başka kahvaltı seçeneği. Bir gece önceden yulaf ezmesini süt ve/veya yoğurtla karıştırıp buzdolabında bekletin. Sabah taze meyveler ve ceviz/badem/kaju/kabak çekirdeği içi gibi kuruyemişlerle süsleyerek pratik bir kahvaltı hazırlayın. Lif açısından zengin bu tarif bir yandan uzun süre tok tutarken diğer yandan sindirimi destekler.

Sebzeli omlet

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Yumurta, biber, domates, mantar, kabak, dereotu gibi sebzelerle hazırlanan bu omlet, protein ve vitamin-mineral deposudur. Üzerine az tuzlu beyazpeynir ekleyerek omletimizi daha lezzetli hale getirebiliriz. Hafifliği ve besleyiciliğiyle güne mükemmel başlamamızı sağlar.

‘Gün’aydıran’ salata

İnce doğranmış kıvırcık salata, maydanoz, dereotu, roka, taze nane üzerine kapya biberlerini minik minik dilimleyin. Beyazpeyniri küp küp ekledikten sonra zeytinyağı, çörekotu, zerdeçal, karabiber, sumak ve limon suyundan hazırladığınız sosu gezdirin.

İsteğe bağlı ceviz/fındık/çiğ kabak çekirdeği içi/keten tohumu eklenebilir. Ekstra doyuruculuğu arttırmak için haşlanmış kinoa ya da siyez bulguru veya haşlanmış yumurta ilave edilebilir, çok yakışır.

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Mevsimin taze meyve ve sebzelerinden ilham alarak hazırladığım bu tariflerle yaz sabahlarınızı daha keyifli ve zinde geçirebilirsiniz. Unutmayın, hafif ama doyurucu bir kahvaltı, güne pozitif ve enerjik başlamanın anahtarıdır.