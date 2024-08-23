×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarBerrin YiğitHafif bir kahvaltının çözemeyeceği bir şey yok
Berrin Yiğit
Berrin Yiğit
Berrin YiğitYazarın Tüm Yazıları

Hafif bir kahvaltının çözemeyeceği bir şey yok

#Berrin Yiğit#Lezzet#Yazar

İlk öğün, güne iyi başlamak için önemli. Fakat sıcak hava nedeniyle kahvaltımızı iyi planlamakta fayda var. Ağır ürünler yerine, serin ve hafif alternatifler hem bedenimizi hem de zihnimizi canlandırır.

Haberin Devamı

Yaz sıcağında güne başlarken çoğumuz ağır ve yoğun kahvaltılardan kaçarız. Enerjiyi arttırırken aynı zamanda serinleten kahvaltı alternatifleri, yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Sıcakların etkisiyle daha hafif ve besleyici seçeneklere yönelmek hem bedeni hem de zihni canlandırır. İşte sizi gün boyu dinç tutacak ve ferahlatacak kahvaltı önerileri:Hafif bir kahvaltının çözemeyeceği bir şey yok

Smoothie kâseleri

Hem göze hitap eden renkleriyle hem de içerdiği zengin besinlerle yaz aylarının favori kahvaltılarındandır smoothie kâseleri. Donmuş meyvelerle hazırlanan bu kâseler, güne daha enerjik başlamamızı sağlar. Donmuş çilek, muz ve yabanmersinini süzme yoğurtla pürüzsüz kıvam alana kadar blendır’dan geçirip, üzerini taze meyve, granola ve chia tohumlarıyla süsleyerek besleyici ve göz doyuran bir öğün oluşturabiliriz.Hafif bir kahvaltının çözemeyeceği bir şey yokKahvaltıda tüketeceğimiz bol yeşillik ve meyve güne daha dinç ve enerjik başlamamıza yardımcı olur.

Haberin Devamı

Yumurta ve avokado

Hafif ama doyurucu bir kahvaltı arayanlar için mükemmel bir ikili; yumurta ve avokado. Tam buğday ekmeği veya yaprak galeta üzerine avokado, limon suyu, lor peyniri, karabiber ve zeytinyağıyla hazırladığımız sosu sürüp çırpılmış/göz/haşlanmış yumurtayı yerleştirdiğimizde basit ama etkili bir tabak haline gelir. Mevsim yeşillikleri roka, lolorosso, dereotu, maydanozla tabağımızı daha da zenginleştirebiliriz.

Chia puding

Serin ve hafif bir kahvaltı için ideal bir seçenek. Süt içinde bir gece boyunca bekleyen chia tohumlarını sabah taze meyvelerle birleştirerek doyurucu ve düşük kalorili bir kahvaltı alternatifi yaratabiliriz. Bal veya hurma özüyle tatlandırabileceğimiz bu puding, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez olabilir.

Yulaf kâsesi

Soğuk yulaf yaz sabahları için pratik ve besleyici bir başka kahvaltı seçeneği. Bir gece önceden yulaf ezmesini süt ve/veya yoğurtla karıştırıp buzdolabında bekletin. Sabah taze meyveler ve ceviz/badem/kaju/kabak çekirdeği içi gibi kuruyemişlerle süsleyerek pratik bir kahvaltı hazırlayın. Lif açısından zengin bu tarif bir yandan uzun süre tok tutarken diğer yandan sindirimi destekler.

Sebzeli omlet

Haberin Devamı

Yumurta, biber, domates, mantar, kabak, dereotu gibi sebzelerle hazırlanan bu omlet, protein ve vitamin-mineral deposudur. Üzerine az tuzlu beyazpeynir ekleyerek omletimizi daha lezzetli hale getirebiliriz. Hafifliği ve besleyiciliğiyle güne mükemmel başlamamızı sağlar.

‘Gün’aydıran’ salata

İnce doğranmış kıvırcık salata, maydanoz, dereotu, roka, taze nane üzerine kapya biberlerini minik minik dilimleyin. Beyazpeyniri küp küp ekledikten sonra zeytinyağı, çörekotu, zerdeçal, karabiber, sumak ve limon suyundan hazırladığınız sosu gezdirin.
İsteğe bağlı ceviz/fındık/çiğ kabak çekirdeği içi/keten tohumu eklenebilir. Ekstra doyuruculuğu arttırmak için haşlanmış kinoa ya da siyez bulguru veya haşlanmış yumurta ilave edilebilir, çok yakışır.

Haberin Devamı

Mevsimin taze meyve ve sebzelerinden ilham alarak hazırladığım bu tariflerle yaz sabahlarınızı daha keyifli ve zinde geçirebilirsiniz. Unutmayın, hafif ama doyurucu bir kahvaltı, güne pozitif ve enerjik başlamanın anahtarıdır.

#Berrin Yiğit#Lezzet#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bu pervasızlık gücünü nereden alıyor

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Geleneksel ‘ayakta duran süt’ tatlısı

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Röntgen filmi de görmüş olduk

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Hadi hayırlı olsun; Venüs artık Terazi’de...

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

‘Tatlıda görünüm sizi baştan çıkaran esas şeydir’

EBRU ERKE
EBRU ERKE
TÜM YAZARLARIMIZ