Irak'ın şehirleri neler? Irak başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Irak Batı Asya'da yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi adı ise Irak Cumhuriyeti'dir. Irak'ın resmi para birimi ise Irak dinarıdır. Türkiye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye Irak'ın komşu ülkeleridir. Irak Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden biridir. Irak Dünya'nın en büyük petrol üreticileri ülkelerinden biridir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra doğal rezervleri bakımından en fazla petrole sahip olan ülke Irak'tır. Irak Büyük Britanya tarafından uzun yıllarca idare edilmiş bir ülke idi. İngiltere'nin 1971 yılında Orta Doğu'yu terk etmesinden sonra Irak bölgenin en önemli gücü haline gelmiştir. Irak hızla gelişen Orta Doğu ülkelerinden biridir.

Irak'ta trafik akışı sağdan akmaktadır. Ülkenin en önemli şehri ise Bağdat'tır. Bağdat ülkenin en çok turist çeken şehirleri arasında yer almaktadır. Irak'ın resmi dini İslam'dır. Ülkede iki adet resmi dil bulunmaktadır. Bunlar Arapça ve Kürtçedir. Ülkenin ekonomisinin önemli bir bölümünü petrol ihracatı ve turizm oluşturmaktadır. Irak'ın alan adı uzantısı .iq dir.

Irak'ın Şehirleri Neler?

1) Bağdat: Bağdat Irak'ın en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu bulunan Bağdat Irak'ın en popüler şehirleri arasındadır.

2) Musul: Irak'ın bir diğer şehri olan Musul Türkiye'ye çok yakın olan şehirlerden biridir. Musul'un nüfusu yaklaşık olarak 3 milyondur.

3) Basra: Irak'ta yer alan bir diğer şehir ise Basra'dır. Basra yaklaşık olarak 3 milyonluk nüfusu ile yoğun nüfusa sahip şehirlerden biridir.

4) Erbil: Irak'ta ki en büyük şehirlerden biri olan Erbil'in nüfusu yaklaşık olarak 1.3 milyondur.

5) Kerkük: Musul ile birlikte Türkiye'ye en yakın şehirlerden biri olan Kerkük, Irak'ın kuzeyinde yer alan bir şehirdir. Kerkük'ün nüfusu yaklaşık olarak 1.2 milyondur.

6) Felluce: Felluce şehri Irak'ta yer alan bir diğer büyük şehirdir. Felluce şehrinin nüfusu ise 850 bindir.

7) Süleymaniye: Irak'ın bir diğer önemli turizm şehirlerinden biridir. Süleymaniye şehrinin nüfusu 800 bindir.

8) Kerbela: Irak'ta ki bir diğer şehir Kerbela'dır. Kerbela nüfusu 800 bindir. Kerbela tarihi bakımından önemli bir dini şehirdir.

9) Necef: Necef Irak'ta ki büyük şehirler arasında yer almaktadır. Necef şehrinin nüfusu 800 bindir.

10) Ramadi: Ramadi aynı zamanda Anbar olarak da adlandırılmaktadır. Ramadi'nin nüfusu ise 700 bindir.

11) Ad Dawr

12) Divaniye

13) Afak

14) Al Awja

15) Hilla

16) İskenderiye

17) Kazımıye

18) Kut

19) Al Miqdadiyah

20) Al Qaim

21) Al Shamia

22) Samava

23) Nasiriye

24) Ar ar

25) Ar Rutbah

26) Tadji

27) Han El Bağdadi

28) Hadise

29) Duhok

30) Hit

Irak'ın Başkenti Neresidir?

Irak'ın başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Bağdat'tır.

Irak'ın Nüfusu Kaçtır?

Irak'ın nüfusu 38.43 milyondur.

Irak'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Irak'ın toplam yüzölçümü 437.037 kilometre karedir.

Irak'ın Telefon Kodu Nedir?

Irak'ın uluslararası alanda telefon kodu +964'dür.

Irak'ın Posta Kodu Nedir?

Irak'ın posta kodu şehir şehir değişmektedir. Irak'ın Erbil için posta kodu 44001'dir.

- Kerkük posta kodu = 36001

- Necef posta kodu = 54001