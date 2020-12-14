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İnegöl ormanlarında mest eden görüntüler
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

İnegöl ormanlarında mest eden görüntüler

İnegöl ormanlarında renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen görüntüler görenleri mest etti. Alaçam, Kıran ormanları ve Soğukpınar'da gökyüzünden çekilen görüntüler renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

İnegöl ormanlarında mest eden görüntüler



Uludağ'ın eteklerine kurulu olan İnegöl'de hem sonbahar hem de kış başka oluyor. İnegöl'de fotoğrafçı Ali Turhan'ın drone ile çektiği görüntüler görenleri mest etti. Alaçam'da sonbaharın gelmesiyle ormanlık alandaki ağaçlar sarıya, kızıla, yeşile büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bir başka yer ise Kıran ormanları. Bir taraftan akan şelaleler, diğer taraftan ormanlık alandaki muhteşem güzellik gözleri kamaştırdı. Ali Turhan'ın son durağı ise Soğukpınar oldu. Buradaki eşsiz güzellik kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, izleyenleri de büyüledi.

İnegöl ormanlarında mest eden görüntüler


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