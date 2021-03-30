Hünkar Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Hünkar Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Av Köşkü olarak 19 günde inşası tamamlanan Hünkar Köşkü'nün ilk konuğu, Sultan Abdülmecit olmuştur. Şu anda restoran ve müze olarak hizmet veren Hünkar Köşkü, ziyaretçilerine hem tarihi bir gezi hem de lezzetli yemeklerin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.



Hünkar Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Hünkar Köşkü, 5. Mehmet Reşat ve Abdülaziz Han'ın konakladığı bu köşkte, 1922 yılında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı komutanları 12 gün boyunca bu köşkte misafirlik yapmıştır. 1935 yılında Atatürk'ün tekrar ziyaret ettiği bu av köşkü, Osmanlı döneminden Türkiye'ye tarihi bir miras olarak kalmıştır. 1947 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bu yapı, 1955 yılında belediye tarafından yeniden restore edildi. içinde bulunan eşyaların Dolmabahçe Sarayı restorasyon atölyelerinde elden geçiriliyor. Bu köşk, tarihte Kasr-ı milli, Kasr-ı hümayun, Atatürk Köşkü ve Cumhuriyet Köşkü isimleri ile anılmıştır.



Hünkar Köşkü Nerede?



Hünkar Köşkü, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alıyor. Bursa'nın en önemli ve en değerli tarihi yapıları arasında yer alan bu köşkün bahçesinde, 2011 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet veriyor. Bahçede yer alan sosyal tesisler sayesinde insanların ilgisini çekiyor.



Hünkar Köşkü Nasıl Gidilir?



Hünkar Köşkü Müzesi ve Sosyal tesislerine gidebilmek için çok sayıda tercih edebileceğiniz ulaşım alternatifi bulunuyor. 9D, 37, G4, 3C, B42 A, 35 G, B 38, P 9A numaralı belediye otobüsleri ile Hünkar köşküne ulaşabilirsiniz. Farklı bir şehirden gelmek istiyorsanız da pek çok şehirden Bursa'ya sık sık otobüs seferleri bulunuyor. Hünkar Köşkü'ne ulaşmak için Yıldırım ilçesine gelmeniz gerekiyor. Bursa Hünkar Köşkü ve Sosyal Tesislerine kendi aracınız ile gitmek istiyorsanız Yıldırım ilçesine gelmeniz gerekiyor. Eşrefliler caddesi istikametinde ilerlerken Köşk caddesine bağlandığınız zaman rahatlıkla bu tarihi yapıyı bulabilirsiniz. Navigasyon desteği ile kolay bir şekilde yolunuzu bulabilirsiniz.



Hünkar Köşkü Özellikleri



Hünkar köşkü, yaklaşık 3400 metrekare alan içinde konumlanıyordu. Bu eserin bahçesi ise, 2003 yılında müze olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sivil mimarinin en nadide eserlerinden olan Hünkar Köşkü, Fransız ampir üslubundadır. Müzede kabul salonu, çalışma odası, Atatürk'ün yatak odası, manevi kızları Ülkü ve Sabiha Hanım'ın yatak odası, yemek odası gibi pek çok özel oda bulunuyor. Bu odaları gezerken kendinizi zaman tünelinde hissedeceksiniz. 2011 yılından beri hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri bulunuyor.



Koruma Kurulu'nun onayladığı bu proje kapsamında müştemilatın yenilenip düzenlenerek halkın kullanımına açık hale getirildi. Bu tesiste kahvaltıdan, akşam yemeğine, içecekten tatlıya kadar pek çok şeyi bulabilirsiniz. Hünkar Köşkü müzesini gezdikten sonra bu restoranda karnınızı doyurabilir ve lezzetli yemeklerin tadına varabilirsiniz. Bursa'nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz köşkte en çok tercih edilen yemek ise, Osmanlı mutfağından hünkar beğendi, hünkar kebabı, çeşidiyle, teşrifat-ı Naim Efendi terkibi yahni ve elbasan tava yer alıyor. Tatlı olarak en çok talep görenler ise, fıstıklı şekerpare, fırın sütlaç, kaymaklı ekmek kadayıfı, hünkar tatlısı, hünkar keşkülüdür. Hünkar Köşkü'nün 140 kişilik terası, 170 kişilik ön bahçesi ve 100 kişilik iç salon olmak üzere 3 bölüm ile hizmet veriyor.



Hünkar Köşkü'ne Giriş Ücreti



Hünkar Köşkü'ne giriş ücreti bulunmuyor.