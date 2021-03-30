Huber Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Huber Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Huber Köşkü, tam olarak inşa tarihi bilinemese de uzun yıllardır İstanbul'da varlığını korumaktadır. Görenlerin ilgisini çeken köşk, Boğaziçi korularından birinin üzerinde konumlanmıştır. Köşklere merakı olanların ise araştırma konusu olmayı hak eden köşklerden biridir. Köşkün bu kadar dikkat çekici olması ise birçok kültürün mimari yapı özelliklerinin bu köşk üzerinde bulunmasıdır.



Huber Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Huber Köşkü, günümüze kadar ulaşmış, büyük koruya sahip ender İstanbul Boğazı köşklerinden bir tanesidir. İnşa tarihi tam olarak bilinememektedir. Bununla beraber köşkün mimarı da bilinmiyor. Ancak mimari çizgisinden yola çıkarak ünlü mimar Raimondo D'Aronco tarafından yapıldığı biliniyor. Köşkün adı ünlü Huber ailesine ait olmasından gelmektedir.



Esas sahibi Huber kardeşlerden Auguste Huber'dir. Köşk alanı Ermeni asıllı bir aileden satın alınarak kurulmuştur. En büyük korulardan birine sahip olan Huber Köşkü toplamda 64.000 metrekarelik bir koruya sahiptir.

Günümüzde ise bu köşk Cumhurbaşkanlığı köşkü olarak kullanılmaktadır. 1985 yılında yeniden onarılması ile kamulaştırılmıştır. Şu an güncel sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İlk olarak 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren kullanmıştır.



Huber Köşkü Nerede?



İstanbul ilimizde bulunan köşk, yine İstanbul'un değerli alanlarından biri olan Tarabya'dadır. Tarabya ise İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlıdır. İstanbul'un Rumeli yakasında konumlanan bu köşk Tarabya Koyu'nun güneyinde olup Yeniköy Tarabya yolu üzerindedir.



Huber Köşkü Nasıl Gidilir?



Huber Köşkü'ne ulaşım için öncelikle İstanbul Sarıyer'e geçiş yapmak gerekir. Sarıyer'de bulunan Tarabya, köşkün konumlandığı alandır. Yeniköy Tarabya yolu üzerinde bulunan köşk için bu yol takip edilerek gidilebilir. Denize karşı konumlandığı için gidiş yolunda sol tarafta bulunmaktadır.



Huber Köşkü Özellikleri



Köşkün en büyük özelliği oldukça büyük bir koruya sahip olmasıdır. Toplamda 64.000 metrekarelik bir koruluğu vardır. Boğaza inen yamacın tümünü içerisine alır. Köşkün bir başka özelliği de malikane olabilecek kadar büyük olmasıdır. Ayrıca köşk sadece kendisinden ibaret olmayıp etrafında arabalık, hizmetli ve çalışanlar için bir konut, büyük bir ahır, sera ve iki küçük de şelaleyi bulundurmaktadır. Bir başka özelliği de şu an ki kullanım amacıdır.



Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılması ile birçok kişi tarafından bilinmekte ve merak edilmektedir. En önemli özelliği ise yapılan yeni dekorasyon ve restorasyon ile yabancı devlet başkanlarına, resepsiyon hane misafirliklerine konuk evi olarak hizmet etmesidir. Köşk emsallerinin en büyüklerinden biri olma özelliğini de taşır. Birçok odası, yemek odaları ve mutfaklara sahiptir. Geniş koridor yapısı da oldukça dikkat çekicidir. Köşk toplamda 4 bloktan oluşmaktadır. Bünyesinden bir tane de helikopter girişi için ayrı bir alanda vardır. Sosyal merkezleri sayesinde misafirlerin kaliteli vakit geçirmesine imkan sağlayan köşkün, sosyal merkez binasında açık kapalı kafeler, sergi alanları ve spor salonları vardır.



Huber Köşkü Giriş Ücreti



Huber Köşkü halka açık bir yapı değildir. Bu yüzden bilinen bir giriş ücreti yoktur. Sadece Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey yönetim, yabancı misafirleri ağırlamak için kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan sosyal tesisler ise Cumhurbaşkanlığı üst düzey personelin sosyal faaliyet ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Köşkün hiçbir alanı halk tarafından kullanılamaz. Misafirler ve üst düzey yönetim için bir ücreti bulunmamaktadır.