Hollanda Konsolosluğu Nerededir? Hollanda Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Hollanda konsolosluğu başta vize işlemleri olmak üzere pek çok çalışma gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Türkiye'deki Hollanda vatandaşları için farklı işlemler konusunda destek sağlar.

Hollanda Konsolosluğu Nerededir?

Hollanda Konsolosluğu İstanbul'da yer alır. Buradaki konsolosluk daha çok başkonsolosluk olarak hizmet vermektedir. Merkez olarak Türkiye ile Hollanda arasında pek çok farklı çalışma adına bir nevi köprü görevi üstlenir. Gerekli iletişim bilgileri ve adresleri üzerinden İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğuna giderek vize işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Hollanda Konsolosluğu Adresi

İstanbul'da bulunan Hollanda Konsolosluğu'na adresi üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Başta vize işlemleri olmak üzere pasaport yenileme ve değiştirme gibi pek çok unsur için çalışma gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Konsolosluğu adres: İstiklal Caddesi, no: 197, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Bu adresi üzerinden İstanbul başkonsolosluğuna giderek farklı işlemler konusunda destek elde edebilirsiniz. Özellikle başkonsolosluğa bağlı olarak akredite acenteler ve vize başvuru merkezi üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Hollanda Konsolosluğu Telefon Numarası

Randevu ile beraber pek çok farklı bilgi konusunda Hollanda Konsolosluğu telefon numarası üzerinden bağlantı kurmanız mümkün.

Hollanda Konsolosluğu telefon: +90 212 393 21.21,

Bu telefon numarası üzerinden hafta içi gerekli çalışma saatleri kapsamında Hollanda Konsolosluğuna ulaşmanız mümkün. Hem Türkçe hem İngilizcede hem de Hollanda dili üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Hollanda Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Hollanda Konsolosluğu iletişim bilgileri noktasında hem adres hem de telefon numarası üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda iletişim bilgileri kapsamında mail adresini de kullanmanız mümkün.

E-mail: ist@minbuza.nl

Bu mail adresi ile beraber diğer tüm iletişim yolları üzerinden Hollanda konsolosluğu ile güvenli şekilde bağlantıya geçebilirsiniz.