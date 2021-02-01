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'Hobbit Evleri'nde masalsı kış güzelliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

'Hobbit Evleri'nde masalsı kış güzelliği

Sivas'ta, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Hobbit köyünde masalsı manzara oluşturdu.

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Dünden itibaren etkili olan kar yağışı, Sivas'ta aralıklarla devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Hobit Evleri, karla birlikte masalsı bir görüntüye büründü.

Hobbit Evlerinde masalsı kış güzelliği


Hafta sonunu Paşabahçe'deki Hobbit evlerinde geçirenler bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği alanda oluşan buz sarkıtları ve civarda dolaşan kaz ve ördek sürüleri de ilgi çekti.

Hobbit Evlerinde masalsı kış güzelliği


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