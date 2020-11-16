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Her mevsim ayrı güzel: Sivas 'Hobbit evleri'
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Her mevsim ayrı güzel: Sivas 'Hobbit evleri'

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü.

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Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü.

Her mevsim ayrı güzel: Sivas Hobbit evleri


Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, yılın her döneminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası ve banyosu olan evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole tatili tercih edenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Her mevsim ayrı güzel: Sivas Hobbit evleri


İşletmeci Aynur İlbaşı, AA muhabirine, "Hobbit evleri"nde sonbaharın güzelliklerinin yaşandığını söyledi.

Pandemi sürecinde vatandaşların "Hobbit evleri"ne ilgi gösterdiğini belirten İlbaşı, "Açık ve doğal ortam olan Hobbit evlerinde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.

Sonbaharın tüm renklerinin görüldüğü Paşabahçe Mesire Alanı, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

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