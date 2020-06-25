Her gezginin hayalini süsleyen rota: Büyük Bariyer Resifi

Büyük Set Resifi uzaydan görülebilen, canlı organizmaların oluşturduğu, en büyük yapı olma özelliğini de taşıyor. Resifin yapısı mercan polipi olarak bilinen milyarlarca küçük organizma tarafından oluşturulmuş. Geniş canlı çeşitliğine ev sahipliği yapman Resif, 1981 yılından bu yana Dünya Mirasları arasında yer alıyor.







Resifin kuzey kısmı, Cape York Yarımadası'ndan birçok resif ziyaretçisi için popüler bir ana üs olan Cairns'e kadar uzanıyor. Cairns sadece anakaraya en yakın resif erişimini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Kuranda Manzaralı Demiryolu ve Cairns Botanik Bahçeleri gibi kendi cazibe merkezlerine de sahip. Hartley's Crocodile Adventures ve Wildlife Habitat Port Douglas gibi diğer turistik yerler de resifin en kuzey bölümünde yer alıyor. Kıyıdan daha aşağıya seyahat edince, resifin merkez kısmında, Townsville ve Whitsunday Adaları, Hamilton Adası ve Whitehaven Plajı bulunuyor.







Resif bölgesi, İster dalış tutkunu, ister tropik esintinin şişirdiği yelkenliyle yol almak isterse de gökyüzünden bu muhteşem bölgenin kuşbakışı görüntüsünü izlemek isteyenler için bu hayallerini gerçekleştirebilmelirine hizmet veren turizm sektörüne sahip..Büyük Set Resifi, kendine özgü yaşam çeşitliliğine sahip.







Mink balinası, kambur balina ve mavi balina gibi birçok balinanın yanısıra dugong gibi soyu tehlikedeki birçok deniz memelisi, 6 çeşit deniz kaplumbağası ve 1 milyondan fazla balık, mercan, köpekbalığı, vatoz, denizanası vs, çeşidi Büyük Bariyer Resifi'nde yaşamlarını sürdürüyor.









