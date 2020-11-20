Hem korkutuyor hem de ilginç görüntüsüyle kendini sevdiriyor: Setenil de las Bodegas

İspanya’daki Cadiz iline bağlı Setenil de las Bodegas kasabası koskoca bir kayalığın altında. Kasabanın nüfusu en son yapılan nüfus sayılarına göre 3043 kişi. İtalya’nın Cadiz şehrinde bulunan bu kasaba Rio Trejo nehrinin aşındırması sonucu oluşmuş ve bir zaman sonra yerleşim yeri olmuş.









Setenil de las Bodegas’ta ev inşa edilmiyor sadece ön cephe oluşturularak kayalığın içinde yaşanıyor. Kayalığın içinde kalınmasına rağmen evler her iklime uyum sağlıyor. Yazın serin kalıp, kışın da sıcaklığını koruyor. Bu kocaman kayalığın altında sadece evler yok. Kayalığın altında bar, market ve birçok restoran var. Turistlerin de son zamanlarda sıkça ziyaret ettiği Setenil de las Bodegas özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tercih ediliyor.









Evlerin ilginç yapısı ve sıra dışı görüntüsüyle kasaba turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Kasabaya ziyarete gidenler için de kayalığın içinde küçük pansiyonlar bulunuyor. "Setenil" latince 'septem nihil' yani 'yedi kez hayır' anlamına geliyor. O dönemde yaşamış egemen Katoliklerinin bölgeyi Endülüs Emevilerinden 7 kez almaya çalışması kasabanın adına yansımış. Kayaların altı ise serin olduğundan gıdaların bozulmaması için çoğu orada saklanıyor. Bu yüzden kasabanın ikinci adı da 'ambar' anlamına gelen Bodegas olmuş.