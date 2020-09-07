Harmankaya Kanyonu Nerededir? Harmankaya Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Harmankaya kanyonu doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Her sene bu kanyona binlerce turist gelmektedir. Doğal güzellikleri ile ziyaretçilere görsel şölen yaşatmaktadır.

Harmankaya Kanyonu Nedir?

Harmankaya kanyonu Bilecik iline bağlı olan Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında kalan Harmanköyün'de bulunmaktadır. Bu kanyon 4 km'lik bir alana sahiptir. Bunun yanında 206 hektarlık bir alanda bulunmaktadır.

Kanyonda 25 metrelik ve 20 metrelik olmak üzere iki adet şelale vardır. Bunun dışında kanyon içerisinde oldukça fazla küçük şelaleler ile mağaralar da bulunur.

Özellikle son zamanlarda özellikle doğa sporu ile ilgilenen kişiler tarafından Harmankaya Kanyonu çok sık tercih edilmektedir. Kanyon içerisinde doğa ile ilgili pek çok aktivite yapılabilmektedir. Burada doğa yürüyüşleri, doğa sporları, dağcılık, rafting, mağaracılık, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü, kampçılık gibi aktiviteler yapılmaktadır. Doğa sporlarını ve yürüyüşlerini seven herkesin mutlaka Harmankaya Kanyonunu görmesi gerekmektedir.

Harmankaya Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Harmankaya Kanyonu Bilecik ilinin Yenipazar ilçesi ile Pazaryeri ilçesinin Harman köy mevkinde bulunmaktadır. Kanyon eşsiz güzellikleri ile insanı büyülemektedir. Doğa sporlarına meraklı olan herkesin bu kanyonu mutlaka görmesi gerekmektedir.

Harmankaya Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Harmankaya kanyonunun giriş kısmı Karahasanlar köyünden başlamaktadır. Çıkışı ise Harmanköy'dür. Kanyonun toplam uzunluğu yaklaşık olarak 3 km civarındadır. Kanyonun giriş kısmı ise 5 metre genişliğindedir. Kanyonun duvarları 300 ile 600 metre arasında değişiklik gösterir. Yani oldukça uzundur. Bu sebeple ziyaret edenlerin oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir.

Harmankaya Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Harmankaya Kanyonu birçok canlıya ev sahipliği yapan bir doğal merkezdir. Bunun dışında Abdullah Mihal Gazi'nin kalesi ile türbesi de kanyon içinde yer almaktadır. bölgedeki kayalarda günümüzde hala faaliyet gösteren mermer ocakları bulunmaktadır. Bu mermer ocakları ne yazık ki çevreye zarar vermektedir.

Harmankaya Kanyonu Özellikleri

Harmankaya kanyonunda doğa sporları yapmak isteyenlerin öncelikle bir eğitim almaları oldukça elzem bir konudur. Kanyonda oluşabilecek kazaları en aza indirmek için profesyonel bir ekipten eğitim almak çok önemlidir. Kanyonda doğa yürüyüşü yapacak kişilerin yanlarında eldiven, kask, kafa lambası gibi güvenlik malzemeleri de getirmesi gerekmektedir.

Harmankaya kanyonu kamp yapmak isteyenler için de oldukça elverişli bir yerdir. Kamp malzemelerinizi yanınıza alarak burada oldukça güzel bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Kanyon içerisinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç türleri bulunmaktadır.

Bunun dışında kanyon yaban domuzu, tilki, çakal, tavşan, sincap gibi memeli hayvanlara da ev sahipliği yapmaktadır. Burada yırtıcı ve ötücü kuşlar ile birlikte akarsu içerisinde bazı balıklar da yaşamaktadır.

Harmankaya Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı olma özelliğine sahiptir. Harmankaya Kanyonu tabiat parkı olması sebebi ile dinlenmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası olmuştur. Muhteşem doğal güzellikleri sayesinde burada dinlenmek ve güzel vakit geçirmek mümkündür.

Harmankaya Kanyonu Giriş Ücreti?

Harmankaya kanyonuna giriş ücretleri farklılık göstermektedir. giriş ücreti kişi başı 2.5 tl olarak belirlenmiştir. İndirimli giriş ücreti 1 tl, bisiklet ile giriş 2.5 tl, motosiklet ya da atv ile giriş 3.5 tl, otomobil ile giriş 7 tl, minibüs ile giriş 22 tl, midibüs ile giriş 37 tl, otobüs ile giriş 67 tl olarak belirlenmiştir.

Harmankaya Kanyonu Ziyaret Saatleri?

Harmankaya kanyonu ziyaret saatleri bulunmamaktadır. Kanyona dilediğiniz saatlerde giriş çıkış yapabilirsiniz.