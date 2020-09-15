Hakkari'nin doğal güzelliklerini gezip tanıtımına katkı sağlıyorlar

Hakkari'de bir grup doğasever, kentte gezdikleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaşıp bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Yıllardır bölgeyi gezip yeni yerlerin keşfedilmesini sağlayan üç doğasever, sık sık doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenliyor. Geziler sırasında doğal güzellikleri fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan doğaseverler, saklı kalan güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor.

Doğal oluşumu ve yüksekten akan suyu ile görenleri hayran bırakan Kaval köyü yakınındaki şelaleye giden doğaseverler, suda yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, ilk kez geldikleri şelalede güzel zaman geçirdikleini söyledi.

Şelalenin büyüleyici bir güzelliğinin olduğunu belirten Noyan, "Burayı daha önce görmedim. Çektiğimiz görselleri paylaşarak kentin tanıtılması ve bu güzelliklerin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Buralar yeterince tanıtılırsa birçok turist gelip görmek ister." dedi.