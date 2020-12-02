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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu sahilde aldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu sahilde aldı

Antalya’da hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyan vatandaşlar, dünyaca ünlü sahilinde vakit geçirmeye başladı. Sahilde oluşan görüntü hafta sonu yoğunluğunu aratmadı.

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Hava sıcaklığının 19 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya’da güzel havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Artan Covid-19 vakaları ile dün alınan kısıtlama kararları sonrası vatandaşların sahilde sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu sahilde aldı



Saat 10.00 - 13.00 arasında sokağa çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sahilde olmadığı gözlenirken, orta yaşlarda olanlar ile 13.00-16.00 saatleri arasında çıkmalarına müsaade edilen 20 yaş ve altı olanların çoğunlukta olduğu gözlendi. Vatandaşlardan bazıları Aralık ayı olmasına karşın denize girdi, bazıları yanlarında getirdikleri sandalyelere oturarak kitap okumayı tercih etti. Aileleriyle birlikte sahile gelen küçük çocuklar ise 3 saatlik izinlerini oyun oynayarak geçirdi. Sahilin bazı kısımlarında hafta sonları oluşan yoğunluğa benzer yoğunluklar oluştu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu sahilde aldı



“Kısıtlama kararlarını doğru buluyorum”

Sahilde yürüyüş yapan Kübra Genç, “Önlemlerimizi alarak yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlamalar artınca nefes alıp dışarı çıkmak istedik. Hafta sonu gelen kısıtlama kararını doğru buluyorum. Bu şekilde virüsün önüne geçebiliriz” dedi.

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