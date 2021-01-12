MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler
GeriSeyahat Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler

Antalya’da hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar bugün dünyaca ünlü sahile akın etti. Nem oranının yüzde 80’e ulaştığı kentte, nem bulutları sahili kapladı, ufuk çizgisi de görünmez hale geldi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hava sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 80 ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, hava gün boyu kapalı seyretti. Hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar ve turistler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde aldı.

Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler



Sahilde Ocak ayı olmasına karşın yoğunluk oluştuğu gözlenirken, bazı vatandaşlar plajın üst kısmındaki seyir terasından manzarayı izlemeyi, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti. Kentte yüzde 80’e ulaşan nem oranı ise adeta sahilin yarısını kapladı.

Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler



Sahilin açığında ufuk çizgisi görünmezken, denizdeki dev gemiler de nem bulutları arasında gözden kayboldu. Öte yandan, kentte yarın öğlen saatlerine kadar havanın kapalı olması, öğleden sonra ise yağış bekleniyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle