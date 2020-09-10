Hacı Bayram Veli Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Hacı Bayram Veli Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Ülkemizde gezilip görülmeye değer birçok türbe vardır ve bunlardan birisi Hacı Bayram Veli Türbesidir. Ankara'da bulunan türbe Hacı Bayram Veli öldükten sonra yani 1427 yılında camiyle birlikte yapılmıştır.

Hacı Bayram Veli Türbesi Kim Tarafından Yapıldı Ve Neden Yaptırıldı?

Asıl adı Numan-Bin Koyunluca Ahmet olan 1352 yılı doğumlu mutasavvıf şair için 1427 yılında öldükten sonra inşa edilmiştir. Hacı Bayram Veli öldükten sonra gömülmesi için yapılmış olan bu türbe daha sonra gelen şeyhlerden sekiz kişiye daha kabir olmuştur. Hacı Bayram Veli türbesi kare şeklinde ve kubbeli bir binadır.

Hacı Bayram Veli Ankara ve Bursa'da eğitim almıştır. Daha sonra mürşit olarak görev yapan şeyhi eğitime devam etmesi konusunda Hacı Bayram Veli'yi ikna etmiştir. Şam bölgesinde de birkaç yıl geçirdikten sonra şeyhin isteği ile Ankara'ya dönmüştür. Etrafında ki topluluk zamanla çoğalmış ve Anadolu'ya yayılmıştır.

Hacı Bayram Veli Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Hacı Bayram Veli Türbesi Ankara ilinin Ulus ilçesinde Altındağ mahallesinde bulunur. 1427 yılında Mimar Mehmet Bey tarafından yapılan Hacı Bayram Cami'nin mihrap duvarına bitişik haldedir. Türbe 15.yüzyılda yapılan en güzel yapılardan biridir. Ayrıca türbe, Augustus Tapınağı'na komşudur.

Hacı Bayram Veli Türbesi'nde Kimler Yatıyor?

Hacı Bayram Veli için yapılan türbede kendisi dışında sekiz kişi daha bulunuyor. Osman Fazıl Paşa, Hacı Bayram Veli'nin torunu Şeyh Edhem Baba kesin olarak bilinen isimlerdir. Ayrıca Hacı Bayram Veli'nin oğlu Şeyh Ahmed Baba ve ismi bilinmese de müridlerinden biri daha türbede yatmaktadır. Türbeye son olarak III. Mehmed Tayyib Baba'nın defnedildiği biliniyor.

Hacı Bayram Veli Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Hacı Bayram Cami'ye ve Hacı Bayram Veli Türbesi'ne ulaşım çok kolaydır. Kızılay Meydan'ından Metro ya da minibüse binerek Ulus Meydan'ına gidilebilir. Buraya ulaştıktan sonra cami ve türbeye yürüyerek ulaşım 10-15 dakika sürer. Otobüs ile başka şehirden gelmek isteyenler için ise otogar ve türbe arası 10 km'dir. Buradan belediye otobüsleriyle yaklaşık 20 dakikada ulaşım mümkündür. Uçak ile Esenboğa Havaalanı'na ulaştıktan sonra Hacı Bayram Veli Türbesi 20 km'dir. Yaklaşık 1 saatte ulaşım mümkündür.

Hacı Bayram Veli Türbesi Hakkında Bilgi

Türbenin kuzey yönü Hacı Bayram Veli Cami'ne bitişiktir. Kalan üç taraf ise 1m kalınlığında duvarlarla çevrilidir. Afyon mermerinden yapılmış batı duvarında giriş ve hacet penceresi bulunur. Aynı renkte kum taşından iri bloklarla güney duvarı örülmüştür. Doğu cephesi alt tarafı moloz taş örgüyle yapılmış, üst tarafı ise iki sıra tuğla ve bir sıra moloz halinde örülmüştür. İki sıra tuğlayla birlikte bir sıra kesme taşla yapılmış örgü şeklinde görünen sekizgen kasnak üzerinden yükselen kubbe kurşun kaplıdır.

Mukarnas dolgulu üçgen pandantiflerle kare mekandan kubbeye geçiş sağlanmış, prizmatik üçgenler topluluğu şeklinde kasnağın içi yapılmıştır. Kuzeyde caminin mihrap duvarına bitişik kısmında sivri bir kemerle ve diğer üç yönde görünmese de duvarların içine gömülmüş olan aynı türde kemerler ile kubbenin ağırlığı zemine verilmektedir. Türbenin batı cephesi asimetrik tasarımı ile göze çarpmaktadır. Batı cephesi ise giriş bölümünü kapsayan ön yüzüdür.

Hacı Bayram Veli Türbesi Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti Nedir?

Hacı Bayram Veli Türbesi haftanın her günü sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arası ziyarete açıktır. Giriş ise ücretsizdir.