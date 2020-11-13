Güz mevsimin keyfine varacağınız en güzel dağ evleri

Lüks kamping hizmeti: Saklıgöl Evleri – Burdur



Karacaören Baraj Gölü’ne karşı konumlanmış, çam ağaçlarının arasında, çok etkileyici bir güzelliğin içinde. Otel imkânlarının kamp şartlarında sunulduğu ‘glamping’ tipi konaklama hizmetiyle hem konforlu hem de doğayla iç içe. Tesisin hemen yanındaki gölde sportif balıkçılık, kano gezisi, tekne gezintisi, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi birçok keyifli aktivite yapılabiliyor. Saklıgöl Evleri, Isparta-Burdur sınırında, Antalya’ya 60, Isparta’ya 68 kilometre uzaklıkta.



Bir masalın içinde gibi... Abant Yeşil Ev - Bolu

‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalını bilmeyen yoktur. İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept konaklama seçeneği var. Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Dolayısıyla çok kısa bir yolculuk yaparak gölün güzelliklerinden, aktivite, yeme-içme gibi imkânlarından da yararlanabilirsiniz.



Orman içinde: Hindiba Doğa Evi - Bolu

Dokuz adet taş ev ve üç bungalovuyla hizmet veriyor. Orman içinde, doğayla baş başa konforlu zaman geçirmek isteyenler için ideal. Doğa yürüyüşleri için Yedigöller ziyareti gibi aktiviteler yapılabilir. Kesinlikle tavsiye ederiz çünkü etrafın güzelliğinin tadını çıkarabileceğiniz farklı uzunluklardaki bu yürüyüş rotaları, işin uzmanları ve gezginler tarafından Türkiye’nin en güzelleri arasında gösteriliyor.



Gündüz etkinlik, gece şömine keyfi: Kayserkaya Dağ Evi – İzmir



Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor. Bazı evler şömineli. Burada hem köy hayatının tadını çıkarıp hem de yogadan müzik ve gastronomi etkinliklerine, konsept partilere kadar pek çok aktiviteye katılabilirsiniz.



Kuzine sobalı odalar: Taş Konak - Samsun

Huzur dolu bir cennet. Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayıp öğlende taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle ziyafet çekebilirsiniz. Ayrıca Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kışın ayak keyfi de yapabilirsiniz.



İstanbul'a yakın: Papuli Köy Evi / Kocaeli

Şehir hayatından biraz uzaklaşıp sessiz sakin bir hafta sonu kaçamağı için iyi bir alternatif. Burada köy hayatını dört mevsim ayrı güzellikte yaşayabilirsiniz