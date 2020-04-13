Güney Amerika'nın en büyük tatlı su gölü: Titikaka

Ortalama derinliği 140 - 180 metre arasında olan Titikaka'nın 'dipsiz' olduğunu bazı yerliler iddia etseler de gölün en derin yerinin 280 metre olduğu ölçülmüş. 25'ten fazla akarsunun döküldüğü göl, İnka kültürünün izlerini taşıyan Güneş Adası (Isla del Sol) dahil irili ufaklı birçok adacığı barındırıyor. Çevresinde yaşayan halk için gölde yapılan balıkçılık önemli bir geçim kaynağı..Gölün ismi ile ilgili çeşitli söylentiler arasında iki Aymara kelimesinin yan yana gelmesinden oluştuğu ön plana çıkıyor.





Bu dilde, Titi "büyük kedi", Kak ise "kaya" manasına gelmekte. İki kelimenin bir araya gelmesiyle tercümesi 'Puma Kayası' olarak yapılabilir. Efsaneye göre ilk İnka Kralı Manco Capac, Güneş Adası'na adımını attığında ilk olarak kedi başını andıran bir kayaya çıkar. .Titikaka Gölü'nün karakteristik özelliklerinden biri de yüzen adacıkları. Bu adacıklarda yaşayanlara çoğul bir kelime olan 'Uros' adı veriliyor.







Uros, yüzen adacıkları savaşçı İnkalardan korunmak maksadıyla, yöreye özgü Totora adlı bir bitkinin kargılarını çapraz olarak bir araya getirerek oluşturmuş ve bu glenek günümüzde de özenle korunuyor. Halk, üzerinde basit kulübeler de inşa ettikleri bu adacıkları balık avı için kullanıyor. Uros, geleneksel yaşam şekilleriyle gurur duyuyor ve karaya yerleşmeyi reddediyorlar. Turistlerin sallanan adalarını ziyaret etmesine izin veren Uros, sazlıklardan yaptıkları ilginç tasarımlı tekneleri ve renkli kıyafetleri ile de ünlü.