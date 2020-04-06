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Gümüşhane dağlarında görsel şölen başladı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Gümüşhane dağlarında görsel şölen başladı

Gümüşhane’de ilkbaharın gelişiyle birlikte yüksek kesimlerde açan kar çiçekleri ve minik göller özellikle gün batımında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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Dağlarında irili ufaklı 15 doğal göl bulunan merkeze bağlı Dörtkonak köyünün kırsalında her yıl Nisan ayında karların erimesiyle birlikte göl kenarlarında ve sulak alanda açan çiçekler görsel şölen oluşturuyor.

Gümüşhane dağlarında görsel şölen başladı


Kar nedeniyle yolların kapalı olmasına aldırış etmeden yürüme bölgeyi gezen köyün fotoğraf tutkunları Gümüşhane’nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesinin tam karşısında bulunan alanda bol bol fotoğraf çekti. Gavur dağlarından batan güneşin eşsiz manzarasıyla çok sayıda çok sayıda yansıma ve çiçek fotoğrafı çeken fotoğrafçılar doğanın görsel şölenine şahitlik etti.

Gümüşhane dağlarında görsel şölen başladı


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