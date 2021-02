Göztepe Parkı Nerede? Göztepe Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Göztepe Parkı eşsiz doğası ve kalabalık şehir hayatı içerisinde dinlenme durağı olarak görülmektedir. Bu nedenle Göztepe Parkı bulunduğu şehir için oldukça önemli sembollerden biri olmaktadır.



Göztepe Parkı Hakkında Bilgi



İstanbul ilinde bulunana Göztepe Parkı parklar arasında en çok sevilenlerinden birisi olmaktadır. İçerisinde bulundurduğu pek çok imkâna nedeni ile bu durumun temeli oluşmuştur. İlk olarak Göztepe parkı bünyesinde tam 116 çeşit ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların bir kısmı yeşil renkte olurken bir kısmı da kırmızı, sarı ve pembe renkte olmaktadır.





Ağaçların türleri arasında kayın, kızılçam ve sarıçam ağaçları bulunmaktadır. İstanbullun ikliminden dolayı ağaçların pek çoğu iğne ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Göztepe Parkı içesinde bulunana oyun alanları çocukların oynaması için çok önemli olmaktadır. Çünkü çocuklu ailelerin genellikle Göztepe Parkı'nı tercih etmesinde en önemli etkenlerden birisi olmaktadır.



Göztepe Parkı Nerede?



Türkiye’nin en önemli parklarında birisi olan Göztepe Parkı sayesinde İstanbul ilinde rahat bir yaşam alanı oluşmaktadır. İçinde birkaç tür kuş ve birkaç tür yabani hayvan yaşamaktadır. Bu hayvanların pek çoğu insan ile dost ve insanlar hiç bir zararı yoktur.



Ayrıca Göztepe parkının bulunduğu İstanbul ili için çok önemli bir simge halinde bulunmaktadır. Tam olarak semtine bakmak gerekir ise İstanbul ilinin Kadıköy ilçesinde Göztepe parkı bulunmaktadır. Kadıköy halkından ziyade dünyanın her noktasında Göztepe Parkı için ziyaretçi akını olmaktadır.



Göztepe Parkı'na Nasıl Gidilir?



İlk olarak Göztepe Parkı için ulaşımın sağlanması için Türkiye’ye gelmeniz gerekmektedir. Devamında bulunduğunuz yerden her hangi bir vasıta ile İstanbul iline ulaşmanızda fayda vardır. Bireylerin İstanbul iline ulaşmasında en çok kullandığı vasıtalardan birisi kara ve deniz yolu olmaktadır. Ayrıca hava ve tren yollarının da kullanıldığı bilinmektedir.



İstanbul iline gelinmensin ardından direkt ve doğrudan bir ulaşım yolu ile Kadıköy ilçesinde ulaşmanızda fayda vardır. Bağdat Caddesi'nde bulunana Göztepe Parkı için ulaşım yollarında birkaçı şunlar olmaktadır. İlk olarak İstanbul toplu taşıma otobüsleri kullanılabilir. Diğer yandan sarı dolmuşlarda birçok kimse tarafından tercih edilmektedir.



Göztepe Parkı Tarihi



Göztepe Parkı tarihi, hakkında birçok önemli durumun olduğu bilinmektedir. İlk olarak Göztepe Parkı açılmadan önce birçok yapı ve onarım çalışmaları park çevresinde gerçekleşmiştir. Park 1983 yılında cumhuriyetin ilanının 60. Yılı şerefine açılmıştır. Törende dönemin cumhurbaşkanından birçok devlet adamının katılması ile gerçekleşmiştir.



Özellikle diğer adı 60 yıl sonra açıldığı için altmışıncı yıl parkı olarak da bilinmektedir. İlk yıllarda pek çok kimse tarafında ziyaret edilmemiştir. Fakat zamanla içerisine bulunana ağaçların büyümesi ile birçok İstanbullu için dinelenim merkezi olmuştur. Günümüzde dünyanın her bir noktasında ziyaretçi akınları gerçekleşmektedir.



Göztepe Parkı Özellikleri



Toplam park alanı Türkiye sınırlarında göre oldukça iyidir. Özellikle içerisinde bulundurduğu iki adet çocuk oyun bahçesi ilke ailelerin uğrak noktası olmaktadır. Gül bahçesi ile birçok ziyaretçisi için mükemmel bir manzaraya işaret etmektedir. Süs havuzu ve biyolojik gölet sayesinde sıcak yaz günlerinde serinlenmesine yardımcı olmaktadır.



Göztepe Parkı yönetimince alınması ve dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. İlk olarak Göztepe Parkı içerisinde mangal yapmak kesinlikle yasaktır.