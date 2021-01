Görsel şölen oluşturan Kuzey Işıkları... İşte en iyi görülen 10 nokta

Abisko / İSVEÇ



Doğanın bu büyüleyici mucizesinin, bize en güzel sunulduğu yer hiç şüphesiz Abisko. Nedeni ise, Abisko’da bulunan Tornetrask Gölü’nün mikro klima etkisiyle bulutları bulunduğu çevreden uzaklaştırması ve bu sayede bulutsuz gün sayısının diğer yerlere oranla fazla olması. Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, geceleri ışıktan arındırılmış bir yer. Abisko’da 3 ya da daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 90 ve daha fazla görme şansınız var. Abisko ve yakın çevresinde bulunan Kiruna, Jukkasjärvi şehirleri tam anlamıyla kış için yaratılmış yerler. Geceleri kuzey ışıklarına doyup, gündüzleri husky ve ren geyiği turlarına katılabilir, donmuş gölden balık avlayabilir, karlar altında sauna keyfi yapabilir ve Sami kültürünü yakından tanıyabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken, dünyanın en büyük buz otelinde konaklayabilme imkânınız olduğunu da unutmayın. Konaklamasanız dahi, içini gezerek keyfini çıkarabilirsiniz.







Alaska / ABD



Evet, kuzey ışıkları için oldukça uzun bir mesafe ama size sunduğu güzellikler karşısında yol hiç kalır. Yeryüzündeki en doğal, en bakir kalan yerlerden olan Alaska’da kuzey ışıkları sanki oraların sokak lambaları. Fairbanks ise Alaska’da bulunan en iyi yerlerin başında. Buranın kıyıdan uzak olması ve az yağış alması nedeniyle gökyüzü çoğunlukla açık. Aynı zamanda Fairbanks’te kuzey ışıklarını görme dönemi diğer yerlere göre biraz daha uzun (21 Ağustos-21 Nisan arası). Kuzey ışıklarını görebilmek için gün batımından bir saat sonrasını beklemeniz yeterli. Yapılan istatistiklere göre, Fairbanks’te, Eylül-Mart arası, 3 veya daha uzun gün geçirdiğinizde, kuzey ışıklarını görme şansınız yüzde 80.







İZLANDA



Kuzey ışıklarının yanında, ziyaretçilerine sunduğu; şelaleler, gayzerler, buzullar, volkanlar vb. sayesinde oldukça büyüleyici bir ülke. Atlantik Okyanusu’nun ortasında olmasına rağmen, ‘Gulf Stream’ akıntılarının yakınından geçmesinden dolayı, kuzey ışıklarının görüldüğü diğer tüm ülkelerden daha az soğuk. Hem enlem hem de boylam olarak ülke, aurora ovalinin tam altında bulunuyor. İzlanda’da, karanlık olan günlerin tamamında kuzey ışıkları ülke üzerinden neredeyse hiç ayrılmıyor. Volkanik bir ülke oluşundan dolayı termal havuzlar çok yaygın. Birçoğu açık alanda olan bu termal havuzlar içerisinde, soğuğa aldırış etmeden, tepenizde gezinen kuzey ışıklarını izleme keyfine erişebilirsiniz.







Kakslauttanen-Lapland / FİNLANDİYA



Bembeyaz karlar altında kalmış ağaçlar, her türlü kış aktivitesi, üzeri cam iglolar vb. ile tam bir kış cenneti. Karasal iklimin hâkim olduğu bu coğrafyada, karanlığın yanında gökyüzünün bulutluluk oranı da oldukça az. Ortalama 200 gün görünen kuzey ışığı sayısı ile diğer yerlere oranla oldukça iddialı. Dünyadaki en güzel kuzey ışıkları konaklama seçeneklerini barındıran Lapland’ta, her bütçeye göre alternatif bulabilirsiniz. Kiralık evlerden, hostellere, ağaç evlerden, tavanı cam iglolara kadar çok çeşitli yerler mevcut. Noel Baba’nın köyü sayılan Santa Claus Köyü’nü barındıran Lapland, çocuklu aileler için de en güzel kuzey ışığı rotalarının başında geliyor.







Tromso / NORVEÇ



Yeterince kuzeyde oluşu ve kolay ulaşımı ile Tromso kuzey ışıklarını görebileceğiniz doğru yerlerden biri. Kuzeyin başkenti diye adlandırılan Tromso, birbirinden çeşitli konaklama seçenekleri ve alternatif kış aktiviteleri ile uçsuz bucaksız bir turizm altyapısına sahip. Bu yüzden Tromso’da hem kuzey ışıklarının keyfini çıkarabilir hem de şehrin size sundukları ile hoş bir tatil geçirebilirsiniz.







Yukon-Yellowknife / KANADA



Aurora ovalin tam ortasında bulunması ve minimum ışık kirliliğinden ötürü kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel yerlerden biri Kanada. Ülke genelinde karasal iklim hâkim. Hava durumu diğer yerlere oranla daha durağan. Bu sayede kapalı gökyüzü gün sayısı oldukça az. Ülkenin kuzeyinde, özellikle bir yere gitmenize gerek kalmadan bu heyecana ortak olabilirsiniz. Kuzey ışıkları için oluşturulmuş merkez ve köyler ise aurora avcıları için görülmesi gereken yerlerden.



Grönland / DANİMARKA



Danimarka’ya bağlı, dünyanın en büyük adası olan Grönland; kuzey ışıklarının çok sevdiği bir diğer yer. Kuzey ışıkları güzergâhının tam ortasında bulunan Grönland’da, devasa buzullar üzerinde dans eden kuzey ışıklarını görmek başka bir yerde kolay yaşayamayacağınız bir duygu. Grönland’daki seyrek nüfus sonucu ışık kirliliği oldukça az. Grönland’ı bir cruise gemisiyle gezerken, seyahatiniz süresince kuzey ışıklarını çok etkili bir şekilde görebilirsiniz.









Murmansk / RUSYA



Rusya’da bulunan Murmansk, Kuzey Kutup Dairesi’nin en kalabalık şehri. Oldukça büyük olmasından dolayı ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Ayrıca aurora ovali içerisinde olmasına rağmen, çok popüler olmamasından dolayı kuzey ışıkları için en ekonomik yerlerin başında. Aşırı soğuk olan Murmansk’ı; aynı enlemde bulunan diğer yerleşim yerleri kadar meşhur olmadan ziyaret etmekte fayda var.









Svalbard / NORVEÇ



Avrupa’nın en kuzeyi, bir nevi Avrupa’nın bittiği yer Svalbard. Kuzey kutbundan sadece 1050 km uzaklıkta olan Svalbard’da, Kasım-Şubat ayları arasında güneş yüzünü hiç göstermiyor, yani 24 saat karanlık yaşanıyor. Bu nedenle eceyi beklemeden, gün içerisinde her an kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Norveç’e bağlı olan Svalbard’da daha önce hiç görmediğiniz bir coğrafya ve üzerinde yaşayan kutup hayvanları sizleri bekliyor.



FAROE ADALARI



Atlantik Okyanusu’nun ortasında bulunan, sadece 18 adadan oluşan Faroe Adaları, kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel yerlerden. Toplam 3 adet trafik ışığı olan ülkede, ışık kirliliğinin ne kadar az olduğunu siz düşünün. Dondurucu soğukların görülmediği Faroe Adaları’nda, çok fazla üşümeden kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Ayrıca kuzey ışıkları fotoğrafları için en güzel sahneleri ülke genelinde zorlanmadan bulmanız mümkün.