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Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, koronavirüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

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Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü


Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı’nda tabiatın kendisini yenilediği göze çarpıyor.

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü


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