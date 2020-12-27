Gezginleri mutlu edecek yeni yıl hediyeleri

En unutulmaz tatilini kolye yaptırın

Şehirlerin haritalarını kolyeye çeviren ‘A Pretty Memory’, sevdiklerinizi mutlu etmek için güzel bir seçenek olabilir. Markanın internet sitesi üzerinden, şehre ve istediğiniz renge karar vererek siparişinizi oluşturabilirsiniz. A Pretty Memory, 269 lira









Valizi kaybolmasın

Sık seyahat edenler için kaybolma ya da karışıklıkları önleyecek kimlik kartı bölmeli bir valiz etiketi de olmazsa olmazlar arasında. Fonfique markasının desenli, deri valiz etiketleri hem şık hem kullanışlı...Fonfique, 95 lira









Şipşak foto

Anıları somut kılacak, hatta şipşak basacak, polaroid bir fotoğraf makinesiyle sevdiklerinize anlamlı bir hediye verebilirsiniz. Fujifilm’in fotoğraf makineleri farklı renk seçenekleri ve el çantasında rahatlıkla taşınabilecek boyutuyla, estetik ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Fujifilm, 699 lira









Her mevsim lazım

Her mevsim, bir gezginin çantasında katlanabilen ince bir yağmurluğa ihtiyaç vardır. H&M’in bu yağmurluğu, şemsiye boyutundaki çantasının içine rahatlıkla sığabiliyor ve valizde hiç yer kaplamıyor. Stil sahibi tasarımı da cabası...H&M, 279 lira









Boynuna şık bir askı

Fotoğraf çekmek için telefona sık sık ihtiyaç duyulan seyahatlerde, telefonu şık askılarla boyna asmak hem çok rahat hem de çok popüler! Harika bir yılbaşı hediyesi olabilir. Happy-Nes, 284 lira









Yaz, çiz, planla

Seyahate çıkmadan önce görülmesi gereken yerleri yazmak, heyecan verici planlar yapmak ya da tatil dönüşü notlar tutmak için... Seyahatçilerin çok seveceğine eminiz. Le Color, 22 lira









Bakım ürünleri hep yanında

Bakımına düşkün seyahatseverler yanlarından bakım ürünlerini ayırmak istemezler. Sephora’nın seyahatler için hazırlanmış özel kitleri, yer kaplamayan boyutlarıyla oldukça pratik...Sephora Collection, 149 lira









Sıcacık bir seçim

Özellikle kış seyahatleri için sıcacık tutacak bir polar hayat kurtarabilir. Zara’nın erkek bölümünden seçtiğimiz bu parça üniseks olarak da kullanılabilir. Zara, 400 lira









El yapımı ve kişiselleştirilebilir

Yurtdışına yeniden rahatlıkla çıkılacak günlere özlemle, şık bir deri pasaport kılıfı güzel bir hediye seçeneği. Roar Craft’ın el yapımı pasaport kılıfları kişiselleştirilebilir olmasıyla da dikkat çekiyor. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Roar Craft, 199 lira









Valize uyumlu çanta

Özellikle bolca iş seyahatine çıkan yakınlarınız için güzel bir hediye olacak bu çanta hem laptop, hem evrak hem de küçük eşyalarınız için ayrılmış bölmeleriyle kolaylık sunuyor. Valizin üzerine takılabilen sapı sayesinde taşımak da oldukça kolay. Ozpack, 500 lira







