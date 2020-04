Gelecek güneşli günler için hayvan dostu oteller

Yeni Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında devlet otoriteleri vatandaşlarına sağlıklarının korunması adına ’’Acil ihtiyaçlarınız olmadıkça evden dışarı çıkmamaya çalışın'' çağrısı yapıyor. Önlem amaçlı her tür kültür-sanat etkinliklerinin ve maçların iptal olduğu şu dönemde, herkes evine kapanmış, sabırsızlıkla bu sürecin en az zararla sona ermesi ve eski günlere dönmenin hayalini kuruyor. Güneşin yeniden doğduğu, özgürce sokaklarda dolaşabildikleri, sevdikleri ile bir araya gelebildikleri, diledikleri toplu taşıma aracına binebildikleri ve keyifli seyahatler yapabilecekleri günleri sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizde bu sürecin Haziran’a kadar bitebileceği ve hayatın normale döneceği birçok otorite tarafından ön görülüyor. Bununla birlikte, yurt dışı seyahatlerin bir süre daha ertelenip vatandaşların temkinli olacakları da bir gerçek. Bu sebeple, daha az sayıda seyahat severin konaklayacağı, butik-küçük oteller-pansiyonlar-dağ evleri ve hayvan dostu gibi tesisler ilgi göreceğe benziyor. Özellikle de Türkiye’de hızla iç turizm sektörünün hareketleneceği düşünülüyor.



1 - Assos Dove Hotel Resort & SPA



Assos-Kadırga Koyu’nda denize sıfır konumda yer alan Assos Dove Hotel Resort & SPA, konuklarına konfor dolu bir seyahatin kapılarını açıyor. Şezlong ve şemsiyelerle donatılmış özel plaj alanı ve ayrıca su kaydırağına da sahip olan açık yüzme havuzları olan tesis, arzuya göre her şey dahil ya da yarım pansiyon gibi konseptlerde hizmet veriyor. Otelde önceden bilgi vermeniz durumunda ise evcil hayvanınızla konaklama gerçekleştirebiliyorsunuz.









2 – Sun Garden Apart Otel



Bodrum-Yalıkavak’ta özellikle ev konforundan vazgeçemeyenlere hitap eden Sun Garden Apart Otel, size ve küçük dostlarınıza keyifli bir konaklama hizmeti sunuyor. Evcil hayvanınızla gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz otel, hem yemyeşil bir bahçeye hem de sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzuna sahip. Tesis odaları tıpkı bir ev dizaynına sahip olup, her birinde donanımlı bir mutfak ve oturma grubu da yer alıyor.









3 – D Maris Bay



Marmaris-Hisarönü’nde denizin yanı başında yer alan D Maris Bay, lüks ve konforun bir arada sunulduğu tesisinde, huzur dolu bir konaklama hizmeti sunuyor. Açık yüzme havuzu, incecik kumlu özel plaj alanı, SPA olanakları ve muhteşem lezzetlerle dolu açık büfe ve alakart restoranları ile bir tatilden beklediğiniz tüm konforu sağlıyor. Tesiste evcil hayvanınızla konaklamanız için ise tek yapmanız gereken otelin evcil hayvan konaklama koşulları hakkında detaylı bilgi almak.









4 – Richmond Pamukkale Termal



Termal tatilin öne çıkan destinasyonlarından Pamukkale-Karahayıt’ta yer alan Richmond Pamukkale Termal, siz ziyaretçilerine hem şifalı hem de konforlu bir tatil hizmeti sunuyor. Bahçe katı odalarda evcil hayvan konaklamasının mümkün olduğu odalarda sevimli dostlarınız için herhangi bir ek ücret ödemeniz de gerekmiyor. Otelin SPA merkezi, açık-kapalı havuzları ve açık büfe restoranı tüm konukların kullanımına açık... Konaklamanızı dilerseniz tam pansiyon olarak dilerseniz yarım pansiyon olarak gerçekleştirebilirsiniz.









5 – Hotel Forest Gate



Hotel Forest Gate Fethiye-Göcek’te yemyeşil bir bölgede hizmet veriyor. Bünyesinde sezon boyunca açık olan bir yüzme havuzu bulunan otel, aynı zamanda şezlong ve şemsiyelerle donatılmış bir güneşlenme terasına da ev sahipliği yapıyor. Tesisin odalarının her biri sade dekorasyonlu olup, tamamen ziyaretçilerin ihtiyaçları ön planda tutularak tasarlanmış. Sevimli dostlarınız ise tesiste konaklamaları boyunca en az sizin kadar rahat edecekleri bir ortam bulabiliyor.









6 – Nea Garden Hotel Alaçatı



Hayvan dostu otellerden biri olan Nea Garden Hotel Alaçatı, Çeşme-Alaçatı’da oda-kahvaltı konseptinde hizmet veren tesisinde siz ziyaretçilerini ağırlıyor. Huzur dolu bir bahçesi bulunan otel, aynı zamanda sezonluk hizmet veren bir açık yüzme havuzuna sahip. Konuklar seyahatleri boyunca havuz başında günün tadını çıkarabiliyor, sabahları güne eşsiz lezzetler donatılmış bir serpme kahvaltı ile keyifli bir başlangıç yapabiliyorlar.









7 – Sihirbazın Evi



İzmir’in sevimli köylerinden Şirince’de yer alan Sihirbazın Evi otantik dekorasyonu, muhteşem teras manzarası ve sunduğu hizmet ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yılın dört mevsimi hizmet vermeye devam eden ve evcil hayvan konaklamasına olanak sunan tesiste sabahları kahvaltılar serpme olarak servis ediliyor. Yaz sezonunda konuklar kahvaltılarını eşsiz bir manzara eşliğinde açık alanda alabiliyor.









8 – Cunda House Küçük Otel



Huzur dolu bir bahçesi, manzaralı bir terası bulunan Cunda House Küçük Otel, hem sizi hem hayvan dostlarınızı Ayvalık-Cunda’da ağırlıyor. Sabahları doyurucu olduğu kadar lezzetli de olan serpme kahvaltısını deneyebileceğiniz tesisin bazı konaklama birimlerinde deniz manzarası hakim. Bunun yanı sıra sunduğu hizmetler kadar konumuyla da dikkat çeken otelden 5 dakikalık yürüme mesafesi ile Cunda’nın merkezine ulaşım sağlanabiliyor.









9 – Kempinski Hotel Barbaros Bay



Bodrum-Yalıçiftlik’te denize sıfır konumda yer alan Kempinski Hotel Barbaros Bay bünyesinde, özel plaj alanı ve deniz manzaralı açık yüzme havuzu bulunuyor. Lüks bir seyahatin önde gelen adreslerinden olan otelin odaları da tıpkı tesisin genelinde olduğu gibi zarif bir dekorasyona sahip. Hayvan severlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği tesiste hayvan sahipleri konforlu bir hizmet buluyor. Siz de tesiste evcil hayvan ile konaklamayı düşünüyorsanız seyahatiniz öncesi evcil hayvan ile konaklama hakkında detaylı bilgi almayı ihmal etmeyin.









10 – Robins Nest Otel Ağva



Robins Nest Otel Ağva, İstanbullular için şehirden kaçış adreslerinden Şile-Ağva’da nehrin hemen yanı başında hizmet veriyor. Nehir manzarası ve yemyeşil bahçesi ile bol bol huzur depolayabileceğiniz tesis, sizin kadar evcil hayvanlarınıza da konforlu bir seyahat vadediyor. Standart odaların yanı sıra bungalov konaklama birimleri de bulunan otelin açık yüzme havuzu ise yaz sezonu boyunca siz ziyaretçilerin hizmetine açık.



