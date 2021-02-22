Garip Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Garip Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ülkemizde Ege Bölgesinde bulunan pek çok doğal güzelliklerimiz bulunmaktadır. Bu yerlerden birisi de Garip Adasıdır. Yolu Ege Bölgesine düşen her kişinin mutlaka gezmesi ve görmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Garip Adası Hakkında Bilgi

garip adası Dikili Bademlinin cennet noktalarından birisidir. Özellikle doğa ve deniz tutkunlarının gözdesi olan Garip Adası Kuzey Egenin en güzel denizlerine sahip bir adadır. Yıl içerisinde pek çok ziyaretçi kabul eden Garip Adası ulaşımı kolay ve pek çok aktivitelerin yapılacağı yerlerden birisidir.

Garip Adasında su dahil olmak üzere satın alınabilecek hiçbir yer bulunmamaktadır. Adaya gelecek kişilerin kendi yiyecek ve içeceklerini kendileri getirmeleri gerekir. Ayrıca kıyı şeridinde çok fazla gölgelik bir alan yer almadığı için gelen misafirlerin şemsiyelerini yanlarında getirmeleri tavsiye edilmektedir.

Garip Adası Tarihi

Garip Adası antik dönemden izler taşıyan bir ada özelliğine sahiptir. Ünlü tarihçi Strabon'un Işık Saçan Adalar üçlüsünden bir tanesi olmaktadır. Diğer iki adadan birisi de Kalem Adasıdır. Kalem Adası Garip Adasının karşısında yer almaktadır. Son olarak üçüncü ada ise farklı pek çok doğa olayları sonrasında kara ile birleşerek yarımada şeklini almıştır. Bu adaların hepsi Milattan Önce 400'lü yıllarda Sparta ve Atina arasında büyük deniz savaşları ile meşhur olmuştur.

Garip Adası toplamda 358 bin metrekare yüzölçümüne sahiptir. Garip Adası son yıllarda Fi Yapı'dan devlet denetimine geçmesi ile ismini duyurmuştur. Fi Yapı'dan önceki son sahibi Dartar ailesi olan Garip Adası günümüzde Fi Yapı'nın tamamlanamayan projelerini bitirme karşılığı Garip Adası Alman konsorsiyumuna teslim edilmiştir.

Garip Adası Nerede?

Garip Adası ülkemizde Ege Bölgesinde yer alan İzmir iline Bağlı Dikili ilçesinde yer almaktadır. Dikili ilçesinde Bademli Köyü ile Kalem Adası yakınlarında bulunan Garip Adası Bademli Limanının tam karşısında yer almaktadır. Tarihi açıdan önemli adalardan olan Garip Adası yıl içerisinde pek çok turist ağırlamaktadır. Ege Gölgesinde yer alan İzmir ilçesine yolu düşen herkesin Garip Adasına gitmeleri tavsiye edilmektedir.

Garip Adasına Nasıl Gidilir?

Garip Adası İzmir ilçesine bağlı olan Dikili ilçesinde yer almaktadır. Tarihi öneme sahip doğa harikası olan Garip Adasına ulaşımın nasıl sağlanacağı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Garip Adasına ulaşım sağlanabilmesi için ilk olarak İzmir ilinin Dikili ilçesine ulaşım sağlanması gerekir.

Dikili ilçesine ulaşımın sağlanmasının ardından Bademli Köyüne ulaşım sağlanmalıdır. Dikili ilçe merkezinden Bademli Köyüne özel araç ile veya köy servisleri ile ulaşım sağlamak mümkündür. Bademli Köyünden Garip Adasına ulaşım için ise bir kayık kiralanması gerekir. Garip Adası Dikiliye 4 kilometre, Çandarlı'ya 10 kilometre ve Bergama'ya 19 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Garip Adası Gezilecek Yerler

Garip Adasında yapılacak aktivitelerden birisi güneşlenip denizin keyfini çıkarmaktır. Bunun dışında ada içerisinde hiçbir şey satılmadığı da bilinmesi gereken özelliklerden birisidir. Bu nedenle kişiler yanlarında mutlaka yiyecek ve içeceklerini getirmeleri gerekir.

Garip Adasında yapılacak aktivitelerden diğeri ise ada içerisinde sabahlamaktır. Özellikle Ağustos ayında meteor yağmurları sırasında çadır ile ada içerisinde sabahlamak hoş bir gece geçirilmesini sağlayacaktır.

Garip Adası Konaklama Şartları

Garip Adasında konaklamak için herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Buraya yakın olan Kalem adası ve Bademli köyünde konaklama imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle Garip Adasında gelen kişiler bu yerlerde konaklamaktadır.

Garip Adası Özellikleri

Garip Adasının özellikleri arasında en belirleyici olan özellik konaklama imkanının olmamasıdır. Konaklama imkanları ile birlikte yemek içme tesisleri de bulunmamaktadır. Garip Adası temiz denizi ve muhteşem doğası ile ünlü adalarımızdan birisidir. Ayrıca bilinen diğer bir özelliği ise sakin ve huzurlu bir yer olmasıdır. Özellikle tur tekneleri adada bulunmadığı zamanlarda çok daha sessiz bir ada olduğu bilinmektedir.